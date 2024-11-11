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廍子重劃區「家樂福超市」開幕不到1年　房東1.78億求售店面

▲▼ 總太2020，家樂福超市,大里溪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲3月份才風光開幕的「家樂福超市北屯總太店」，店面開價1.788億元求售。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

3月份才風光開幕的「家樂福超市北屯總太店」、獨棟佔地2層樓共計500坪，就坐落於廍子重劃區總戶數937戶的社區「總太2020」之間，而房東其實就是其開發商富華創新（3056），近期該店面開價1.788億元求售，信義房屋專家表示，以年收500萬元來看，投報率超過2％。

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富華創新（3056）相當看好北屯區廍子重劃區發展潛力，自2020年啟動造鎮計畫以來，包括已交屋及預計交屋的量體，合計超過6000戶，近期總銷高達163億元的完銷案「心之所向」將迎來交屋潮，預計帶進1800戶以上量體，而3月甫進駐的「家樂福超市」更是看準6000戶「下樓買菜、上樓煮飯」的商機，以月租42萬元、年租金500萬元進駐。

一般來說大型連鎖企業會簽訂長約、尤其是金雞母具有帶領效果，建商房東直接開價1.788億元求售，以該建物500坪來換算，每坪開價約36萬元，信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆則認為：「以投報率來說超過2％，其實滿划算的，而開發商不留著金雞母的原因，則是推測大部分開發商都習慣處理資產，以現金流再去投資新的標的。」

▲▼ 總太2020，家樂福超市,大里溪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲造鎮案戶數夠多、人數夠多，反而店家生意不需擔憂。（圖／記者陳筱惠攝）

目前已經進入交屋階段的「心之所向」量體為1800多戶，吳俊霆說：「先不說造鎮的共計6000戶，超市周邊3社區就逼近4000戶的住宅，也足以支撐該店消費，也因廍子重劃區過去親民的價格，移入大量年輕首購族，可以觀察該區也是台中人口激增最快的區域，目前更是全市最大里。」

不過位於環太東路的「總太2020」、「心之所向」來說，都有一個硬傷，就是區段橫隔著大里溪支流廍子溪，一溪之隔讓交通動線受限，來往都得仰賴太原路三段的六號橋或是太平區的坪林橋。不過近年大量人口持續移入、住宅大樓林立下，考量中山路坪林橋與太原路太原六號橋皆為交通要道，上下班尖峰時間車流量極大，政府也評估於二橋梁間再增設一跨大里溪橋梁，可有效分流地方車流。

▲▼ 總太2020，家樂福超市,大里溪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不過近年大量人口持續移入、住宅大樓林立下，政府選定新平路三段與祥順路口處接環太東路要新建橋樑。（圖／記者陳筱惠攝）

橋梁位置選定在新平路三段與祥順路口處接環太東路，新建橋長約110公尺、寬20公尺。最直接受惠的就是「總太2020」社區。吳俊霆表示：「以周邊房價行情來說，大致落在3房1500萬元、單價約4字頭，與過去造鎮預售時房價翻了1倍，但是以整體大北屯地區來說，仍是相對親民的區段，也讓不少首購族持續移入。」

「心之所向」準住戶Ｙ小姐就說：「以環太東路這邊來說，幾乎是0機能，但也因戶數夠多、人數夠多，家樂福生意不需擔憂，甚至社區底下的便利商店、診所的顧客幾乎都是來自同一社區，有點像大陸地區常說的『小區』，自成一個生活圈。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲廍子里是台中人口激增最快的區域，目前更是全市最大里。

事實上，富華創新不僅著眼於住宅開發，包含年初動工的「廍子國中」，也是由富華創新100％持股的子公司總太營造得標興建，另外，富華創新台中市北屯區太原新案正緊鑼密鼓籌備中，該案基地位於太原路三段、祥順東路一段路口，總面積約644.7坪，周遭除了有由中國醫投資興建的市立綜合醫院BOT案進駐，未來還有捷運紫線交通規劃，建設題材相當豐富，新案最快預計2025年第三季推出。

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關鍵字：北屯區廍子重劃區人口激增富華創新房價大里溪

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