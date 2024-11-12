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9月預售交易量月減26%　對比6月重摔逾5成

▲▼看屋照,預售屋,賞屋,帶看,房市, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲9月預售揭露量再度量縮，目前僅揭露7100多件，月減26%。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

9月預售揭露量再度量縮，目前僅揭露7100多件，月減26%，對比6月景氣高點更是下滑逾5成。信義房屋專家表示，雖然交易量縮，但據過去經驗，要反映到房價上需半年以上，初期應該會開始送家電、裝潢金，真的等到賣不動或有資金壓力的狀況下，才會進到價格調整階段。

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據預售實價資料，今年5、6月景氣暢旺時，全台一個月預售揭露量可達1.6萬件，也是預售實價即時揭露以來的單月新高，不過受到政策與房貸資金緊縮影響，之後逐月量縮，8月跌破萬件。

最新顯示，9月預售揭露量再度量縮，目前僅揭露7100餘件，年減22%、月減26%，不僅是近14個月以來首見年比與月比雙雙衰退，同時也較5、6月景氣熱絡時量縮5成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一手市場對於景氣波動敏感，即便沒有立即房貸申請的問題，但面對一波波的打炒房與房貸限制，民眾逐漸沒有「不買會更貴」的預期後，就不會急著追價要趕快買到房子，因此一二手市場都可以發現交易量出現衰退跡象。

曾敬德指出：「雖然交易量縮，不過根據過去經驗要反映到房價上，可能需要半年以上時間，初期應該會開始送些家電或裝潢金，真的等到賣不動或者有資金壓力的狀況下，才會進到價格調整階段。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲主要都會區預售揭露件數變化。（表／記者項瀚製）

進一步觀察主要都會區表現，七都9月預售交易量都衰退逾5成，其中高雄衰退7成最多，目前9月只剩下769件。

房市專家何世昌表示，市場反轉的時候，過去熱過頭的區域，修正幅度也自然更大，「在這一波，高雄確實是受傷慘重的縣市，案場退小訂的災情也發生不少，反觀台北市投資客少、剛需比例高，交易量下滑程度也相對更低。」

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關鍵字：預售交易量房市央行信義房屋曾敬德

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