時代的眼淚回歸！　知名唱片行年捧84萬進三多商圈

記者張雅雲／高雄報導

近年數位串流音樂崛起，實體唱片行愈來愈沒落，高雄最後一家「五大唱片」在2020年6月15日結束營業，沒想到時隔4年，「五大唱片」終於回歸高雄，而五大唱片也公布，16日即將開幕，根據實登，該店以年租金84萬元進駐三多商圈。

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▲高雄最後一家「五大唱片」在2020年6月15日結束營業，沒想到時隔4年，「五大唱片」終於回歸高雄。（圖／記者張雅雲攝）

近年實體唱片式微，連鎖實體唱片行也慢慢走入歷史，高雄最後一家「五大唱片」中山店2020年6月15日結束營業，目前五大唱片還有台北、台中、台南3家分店。

▲五大唱片在臉書粉專證實，高雄門市16日即將開幕。（圖／翻攝自Facebook／5大唱片﹝5MusicTown﹞ ）

時隔4年「五大唱片」再度回歸高雄，選在高雄前鎮區文橫三路開新店，雖然連招牌都還沒掛上，五大唱片也在臉書粉專證實，高雄門市16日即將開幕，不少在地人紛紛在留言打氣，「終於」、「期待好久」，也有在地人笑稱「外觀看起來完全沒裝潢？是走廢墟風嗎？」

項目 資訊 店名 五大唱片高雄店 位置 文橫三路 撤出高雄 2020/6 回歸高雄 2024/11 月租金 7 萬 商圈店租行情 單坪租金約 800~1000 元

▲五大唱片小檔案。（ETtoday製表）

根據租賃實登公布，該店今年9月承租，屋齡49年，坪數為55.45坪，月租金7萬元，換算單坪1263元，租約到2029月11月30日， 而該店前身就是「路易莎」新光店，在地營業多年，沒想到6月無預警熄燈，現在由「五大唱片」以年租金84萬元回歸高雄三多商圈。

▲該店前身就是「路易莎」新光店，在地營業多年，沒想到6月無預警熄燈。（圖／翻攝自Google Maps）

住商不動產南區執行協理林棋博分析，該店位於三多商圈，有高雄大遠百、新光三越三多店、SOGO高雄店等3家百貨公司聚集，商業行為相當發達。

新址正對新光三越高雄店，附近就是文橫夜市，在地人口密集，加上近年不少新成屋陸續交屋，人口不斷進駐帶動民生消費發展，店面也蓬勃發展。目前該區單坪租金落在800~1000元，五大新址位於三角窗，屬特殊產品也算符合區域租金行情。

▲三多商圈為南高主要商圈，人潮、車潮多，廣告招牌顯眼。（圖／記者張雅雲攝）

近年因高雄商圈轉移到北高，改變整個三多商圈的消費型態，大型店面陸續空租，開始有店面租金下修，疫情前大概單坪租金1200~2000元，租金金額一路下修至今已有3~5成，陸續有不少空租1~2年的店面找到新租客。

林棋博指出，三多商圈為南高主要商圈，人潮、車潮多，廣告招牌顯眼，新店正對新光三越，開幕後更能創造品牌的廣告效益，回歸選在三多商圈也不意外。

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