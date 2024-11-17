1千萬內買30坪↑大樓　桃園中壢、基隆中正機會最多

▲統計總價千萬內的中古大樓交易，中壢區平均總價僅806萬元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

北台灣總價千萬內，買30坪、3房以上大樓！針對此需求，房仲業者統計桃園、基隆各行政區，發現中壢區30坪以上中古大樓平均僅806萬元，另基隆中正區則為706萬元，這2區也是總價千萬內、30坪以上中古大樓交易量最大的行政區。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

永慶房產集團據實價登錄資料，統計近1年桃園市、基隆市坪數30坪以上，且房屋總價千萬元以下電梯大樓的交易量前5名行政區。其中，桃園中壢區交易件數達639件，位居桃園第一，顯示消費者最有機會在中壢區以總價千萬元內買到3房大空間。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢區為桃園的發展重心之一，生活機能日益成熟，產業及交通建設持續挹注，帶來大量人口移入，也使得大樓產品居多，但房價親民，屋齡20~30年的30坪以上大樓，且平均總價僅需要806萬元。

▲桃園市30坪以上千萬以內大樓交易熱區價量。（表／記者項瀚製）

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示，總價千萬內要買到中壢3房，主要集中在環中東路、龍岡路、中山東路3區塊一帶，而中壢舊市區最精華屬sogo百貨一代，中古單價已站穩3字頭，要買到30坪以上需1300~1500萬元總價預算。

而在基隆市想用低於千萬元的總價，買到30坪以上電梯大樓，屬中正區最有機會。陳金萍表示：「中正區鄰近62快速道路，往返台北市中心相當便利，且自成商圈，能滿足生活所需，在該區有不少大型社區，新豐街和觀海街交易為最多，總價700多萬元就有機會買到3房的電梯大樓。」

▲基隆市30坪以上千萬以內大樓交易熱區價量。（表／記者項瀚製）

另外，基隆安樂、暖暖區也有百件以上的交易量。陳金萍表示，這2區不需半小時就能抵達北市，同時又有親民的房價，「安樂區鄰近中山高和北二高，開車前往北市中心，最快只要25分鐘就能到達，大眾運輸方面還有客運可以選擇；暖暖區則有62快速道路可銜接國道1號，區域內還有暖暖火車站可供搭乘，交通相對便利。」

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」