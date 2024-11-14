地主注意！新店安坑輕軌K8站釋大利多　J單元徵收案開放申請

▲安坑輕軌K8站J單元徵收公告 。（圖／新北地政局提供）

記者陳致平／新北報導

新店安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）區段徵收案經內政部核准，新北市地政局全面啟動相關行政作業，其中包含申請發給抵價地、發放補償費或救濟金、申請建物自動搬遷獎勵金等重要事項，該區段開發面積約1.4974公頃，配合捷運安坑輕軌線K8站轉乘需求開發。

新北地政局13日表示，新店安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）公告期間自11月14日起至12月13日止，徵收公告、地籍圖及補償清冊將陳列於新北市政府地政局、新店區公所及新店地政事務所。

▲安坑輕軌K8站J單元徵收開發完成後，將可改善當地生活環境 。（圖／新北地政局提供）

地政局說明，區段徵收範圍東至新北環河快速道路，西至安和路三段，南至安和路9巷附近，北臨新和街32巷底，開發面積約1.4974公頃，除規劃停車場之外，也補充開放性公共設施，開發完成後，將可改善當地生活環境。另外，土地所有權人如選擇申領抵價地，應於公告期間內檢具抵價地申請書及相關證明文件，以掛號郵寄或現場洽辦方式提出申請。

地政局也特別提醒，全案自動搬遷期程將自2025年3月3日起受理區段徵收範圍內的建物自動搬遷書面申請，期限至4月底，建物所有權人於期限前清除其建築物內的家具、垃圾等物，騰空後以書面向地政局提出自動搬遷認定申請，經實地勘查點收後，即能領取自動搬遷獎勵金。

▼安坑輕軌K8站J單元徵收公告重要期程 。（圖／新北地政局提供）