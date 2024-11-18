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父癌逝留下房貸！她月領4.5萬卻「支出10萬」超無助...網建議賣房

有位網友提到自己每月有5.5萬元資金缺口，「不知道該怎麼辦才好」。（示意圖，本刊資料照）

▲女網友月入4.5萬，卻要負擔房貸、信貸等，月開銷近10萬。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

不少人為了買房省吃儉用，但若家中發生變故，可能會陷入還款的惡性循環。近日就有名女網友po文表示，父親癌逝留下還在繳房貸的房子跟醫療費用，加上母親行動不便無法工作，光繳房貸、信貸、孝親費根本入不敷出，每月有5.5萬元缺口，「不知道該怎麼辦才好」。貼文一出許多網友看到原po的狀況，紛紛建議她把房子先賣了。

該名女網友在Dcard以「薪水4.5萬但支出10萬怎麼辦」為題發文，提到父親癌症過世，遺留下一間還有貸款要繳的房子，以及2年前罹癌所欠下的醫療費用，她跑去借信貸來還。原po還提到母親因行動不便無法工作，每月仍得給1.5萬元的生活孝親費。

原po無奈提到，每月開銷包含4萬房貸、2萬信貸、給媽媽1.5萬，以及自己生活費1.5萬元等等，每月支出就高達10萬元，但實領薪資才4.5萬元，想靠兼職來補足5.5萬元缺口不太容易，「想想就很累，不知道該怎麼辦才好」。至於是否有考慮賣房，原po則表示，現在限貸令和打房讓房子價格不太好，而且這間房子是爸爸努力才給他們買的，「實在是不捨得」。

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「爸爸買房是為了給你們一個安穩的家，而不是要把自己小孩推入絕望深淵，真的不行就賣了」、「房子勢必要賣掉，不要做自己負擔不了的事，也不要為了一個房子出賣自己的人格」、「先賣房賣賣看，不要拖到後面無法處理會更麻煩」、「賣掉房子才是解決辦法 不然你總有一天會垮」。


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關鍵字：Dcard鏡週刊

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