市區首購價買換屋宅　3字頭「高雄陽明山」吸小資族目光

▲小港大坪頂特定區有「高雄陽明山」之稱，3字頭房價吸引不少想用「市區首購價買換屋宅」的購屋族群青睞。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年因台積效應影響，帶動房價飆漲，小港大坪頂特定區有「高雄陽明山」之稱，加上國道7號核定動工，完工後將有效紓解交通壅塞，3字頭房價吸引不少想用「市區首購價買換屋宅」的購屋族群青睞。

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高雄近年房價高漲，市中心開價動輒5~6字頭，大多數的首購族群，只能在「買小」或「買舊」中選擇，小港大坪頂特定區為低密度開發區，區內有大坪頂熱帶植物園、大坪頂公園、運動公園、以及鳳山水庫賞景區等綠地，整體綠覆率高，環境氛圍很像國外，甚至有「高雄陽明山」之稱。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，大坪頂受惠行政院核定高雄國道7號建設計畫利多，該計畫全長23公里，最快2025年動工，規劃由小港南星路一路往北至國道10號仁武區，將有效紓解國道1號尖峰時間的交通壅塞，並改善小港整體交通，對周邊房市都是利多。

▲國道7號將有效紓解國道1號尖峰時間的交通壅塞，並改善小港整體交通，對周邊房市是利多。（圖／記者張雅雲攝）

謝哲耀表示，大坪頂早期是透天推案重鎮，近年高雄房、地價雙漲，建商改推景觀電梯華廈，相較於市區3房動輒成交價1800萬元以上，該區房價相對實惠。例如「富地天廈」、「晨均渼山」等案，均價都落在30萬元上下，可說是在央行近期祭出信用管制的一片觀望潮中，用低單價、低總價殺出一片重圍。

晨均建設總經理涂麗雅表示，「晨均渼山」規劃37~46坪，以37坪的標準戶為例，總價1110萬元有找，可說是用「市區首購價買換屋宅」，10月底公開後，除了在地換屋客，也吸引不少首購族群詢問。

涂麗雅表示，加上該區推案以華廈產品為主，公設比低、室內實坪大，也出現小港首購族願意用時間換空間，來降低購屋負擔，一向以自住客層為主，儘管近期有央行信用管制，來人也不受影響。

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