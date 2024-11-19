房地產5大稅收挑戰3900億　將創歷史新高

▲今年全國房地產持有稅、交易稅總額有望挑戰3900億元。（圖／記者林敬旻攝）
記者項瀚／綜合報導
受惠房地產價格、交易量雙雙增溫，今年全國房地產持有稅、交易稅總額有望挑戰3900億元，寫下歷史新高。信義房屋專家表示，房屋稅收、房地合一稅收創高，反應價格大幅上漲與新成屋數量多，尤其新成屋房屋稅因為標準單價拉高後，稅收一路成長。
《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？
據財政部2024年10月全國賦稅收入初步統計，今年房屋稅稅收已達922億元，首度突破900億元；房地合一稅收前10個月857億元，也已寫下歷史新高。
契稅前10個月稅收159億元，土地增值稅前10個月749億元，地價稅則是仍在課徵階段，過去2年地價稅稅收都在940億元，今年應不會有太大變動，推估這些房地產的交易稅和持有稅收，今年可望挑戰3900億元，創歷史新高。
|年(月)別
|地價稅(億元)
|土地增值稅(億元)
|房屋稅(億元)
|契稅(億元)
|房地合一稅(億元)
|合計(億元)
|102年
|708
|1,033
|630
|136
|N/A
|2,507
|103年
|715
|1,017
|647
|125
|N/A
|2,504
|104年
|711
|1,135
|694
|138
|N/A
|2,678
|105年
|939
|834
|730
|114
|N/A
|2,617
|106年
|948
|939
|767
|128
|26
|2,808
|107年
|919
|906
|786
|134
|36
|2,781
|108年
|919
|1,011
|810
|148
|81
|2,969
|109年
|918
|1,130
|793
|161
|151
|3,153
|110年
|902
|1,100
|833
|178
|322
|3,335
|111年
|943
|930
|854
|155
|554
|3,436
|112年
|941
|745
|893
|158
|617
|3,354
|113年前10月累計
|42
|749
|922
|159
|857
|2,729
▲歷年房地產稅收整理。（表／記者項瀚製）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，持有稅因房屋標準單價拉高，再加上新成屋不斷落成，預料未來稅收也會達每年千億元，民眾購買新成屋持有成本的負擔增加。
曾敬德說：「近年交屋量大，房屋稅稅收還會增加，而房屋稅屬於地方稅，稅收增加也有利於地方發展。」
地政士蕭琪琳補充，各縣市政府從2014年開始陸續調整房屋標準單價，使新屋的房屋稅有感提升，屋齡10年也成為新舊的分水嶺。舉例來說，林口一間屋齡10年內大樓3房，房屋稅約2萬元，但一間汐止14年3房，房屋稅僅約4200元。
至於交易稅，曾敬德表示，多是因為2016後買進的房地產價格大漲帶動，今年推估房地合一稅收也增加到近千億元，對於國庫也大大進補。
曾敬德補充：「也因為稅收增加許多，民眾應該多利用合法管道節稅，例如注意戶籍設籍規定，同時房地合一稅也有重購退稅等優惠，建議最好提早詢問專業人士做好規劃，避免被國稅局關注。」
《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？
讀者迴響