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房地產5大稅收挑戰3900億　將創歷史新高

▲台北市房地產，房產配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年全國房地產持有稅、交易稅總額有望挑戰3900億元。（圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／綜合報導

受惠房地產價格、交易量雙雙增溫，今年全國房地產持有稅、交易稅總額有望挑戰3900億元，寫下歷史新高。信義房屋專家表示，房屋稅收、房地合一稅收創高，反應價格大幅上漲與新成屋數量多，尤其新成屋房屋稅因為標準單價拉高後，稅收一路成長。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

據財政部2024年10月全國賦稅收入初步統計，今年房屋稅稅收已達922億元，首度突破900億元；房地合一稅收前10個月857億元，也已寫下歷史新高。

契稅前10個月稅收159億元，土地增值稅前10個月749億元，地價稅則是仍在課徵階段，過去2年地價稅稅收都在940億元，今年應不會有太大變動，推估這些房地產的交易稅和持有稅收，今年可望挑戰3900億元，創歷史新高。

年(月)別 地價稅(億元) 土地增值稅(億元) 房屋稅(億元) 契稅(億元) 房地合一稅(億元) 合計(億元)
102年 708 1,033 630 136 N/A 2,507
103年 715 1,017 647 125 N/A 2,504
104年 711 1,135 694 138 N/A 2,678
105年 939 834 730 114 N/A 2,617
106年 948 939 767 128 26 2,808
107年 919 906 786 134 36 2,781
108年 919 1,011 810 148 81 2,969
109年 918 1,130 793 161 151 3,153
110年 902 1,100 833 178 322 3,335
111年 943 930 854 155 554 3,436
112年 941 745 893 158 617 3,354
113年前10月累計 42 749 922 159 857 2,729

▲歷年房地產稅收整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，持有稅因房屋標準單價拉高，再加上新成屋不斷落成，預料未來稅收也會達每年千億元，民眾購買新成屋持有成本的負擔增加。

曾敬德說：「近年交屋量大，房屋稅稅收還會增加，而房屋稅屬於地方稅，稅收增加也有利於地方發展。」

地政士蕭琪琳補充，各縣市政府從2014年開始陸續調整房屋標準單價，使新屋的房屋稅有感提升，屋齡10年也成為新舊的分水嶺。舉例來說，林口一間屋齡10年內大樓3房，房屋稅約2萬元，但一間汐止14年3房，房屋稅僅約4200元。

至於交易稅，曾敬德表示，多是因為2016後買進的房地產價格大漲帶動，今年推估房地合一稅收也增加到近千億元，對於國庫也大大進補。

曾敬德補充：「也因為稅收增加許多，民眾應該多利用合法管道節稅，例如注意戶籍設籍規定，同時房地合一稅也有重購退稅等優惠，建議最好提早詢問專業人士做好規劃，避免被國稅局關注。」

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關鍵字：稅收房地產房屋稅房地合一稅信義房屋曾敬德

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