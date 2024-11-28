獨享高樓層美景！高雄市中心優雅生活「遠雄峰蘊」

▲「遠雄峰蘊」位於高雄科工特區，高樓層視野開闊，擁有無價的市區景觀。

圖、文／遠雄峰蘊提供

市中心生活機能完善，吸引品牌建商回歸蛋黃區推案。遠雄建設新案「遠雄峰蘊」位於高雄科工特區，高樓層視野開闊，擁有無價的市區景觀，從居住者角度出發規劃格局空間，一舉滿足已購客林太太心中所有對「家」的理想型。

「遠雄峰蘊」承襲遠雄自然系列豪宅DNA，以自然為核心打造城市綠意居所，透過空間規劃、材質運用，將自然融入居住環境，重新定義市心美好生活。

特別的是，「遠雄峰蘊」在市中心稀有的1598坪大基地上，打造凌空27層、地下4層的雙塔天空森林，高樓層視野相當令人驚艷，光是在自家陽台，高雄市景就能一覽無遺。

▲「遠雄峰蘊」高樓層視野相當令人驚艷，高雄市景一覽無遺。

從事室內設計相關行業的林太太，由於經常參觀各種建案，對房子的設計細節相當講究，專業的她更是從平面圖中就能一眼看出端倪，林太太透露，「遠雄峰蘊」格局方正，高坪效的規劃讓室內每一個空間都利用得淋漓盡致，令她第一次賞屋時就被深深吸引。

▲對於建案格局和設計敏感的林太太，經常參觀各種建案，對房子的設計標準可謂是嚴苛。

選擇遠雄之前，林太太其實對這家上市建商只知其名、卻並不熟悉，但隨著對「遠雄峰蘊」的興趣加深，她開始研究遠雄的其他建案，發現這些住宅的規劃設計都讓她十分心動，其中她最喜愛的特色，無疑是「大陽台」設計。

3米深的跳島陽台不僅寬敞，夫妻倆選擇的27樓更提供了無與倫比的視野，華燈初上時，夜景更是迷人。她想到年輕時夫妻倆常常一起欣賞夜景，更計畫未來在陽台上擺放桌椅，隨時享受港都的浪漫。

林太太還透露，因為丈夫是一名軟體工程師身兼老闆，工作壓力不小，而她則是面對客戶的挑戰，下班後，若不需要外出，回到家中坐在陽台上，喝酒看夜景，對他們來說就是最好的放鬆方式。

▲林太太最喜愛的特色無疑是「大陽台」設計，夫妻倆選擇的27樓高樓層更提供了無與倫比的視野。

未來，林太太計畫將大陽台打造成一個迷你酒吧，搭配LED燈，整個空間充滿高空酒吧的氛圍，讓建築與景觀相互輝映，配上市中心夢幻的夜景，夫妻倆的居住體驗將會更加豐富，簡直是「酒吧與家的完美結合」！

▲「遠雄峰蘊」位於高雄蛋黃區，承襲遠雄自然系列豪宅DNA，將自然融入居住環境，2樓公設規劃浮島花園，為住戶打造專屬的植感遊樂園。

高雄市心 漂浮森林【遠雄峰蘊】37～43坪

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