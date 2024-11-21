巨大招牌惹禍！　屋主氣到掛布條怒斥「刀叉吃人肉」

▲高雄本館路有棟透天近期突然掛出帆布廣告，並痛斥附近鄰居掛的2排巨大廣告，「像刀叉吃人肉」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

風水會影響運勢？高雄本館路有棟透天近期突然掛出帆布廣告，並痛斥附近鄰居掛的2排巨大廣告，「像刀叉吃人肉」、「為了自己的利益，不管別人的死活。」而被形容為刀叉吃人肉的招牌，目前已拆除，風水專家一看直言，應是為了鄰里和諧移除。

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▲該廣告就位於本館路上，該路段人、車潮多，廣告相當顯眼。（圖／記者張雅雲攝）

在意風水的民眾，多認為居家風水可能會影響居住者的運勢或健康。高雄有間位於鳥松區的透天屋主，在自家透天的正面及側面掛出2幅大廣告，並直接嗆「為了自己的利益，不管別人的死活，這是好鄰居嗎？」、「像刀叉吃人肉的巨大廣告，把我家搞成這樣。」、「造成別人的困擾，製造社會問題。」、「這是人為不是天災。」

由於廣告就位於本館路上，該路段人、車潮多，廣告相當顯眼，引來不少在地人議論紛紛，認為招牌的確是巨大，，不過也存在很久了，目前已被拆下，而根據Google Maps最新街景地圖顯示，2011年招牌還在。

▲而該屋主應是認為兩排長形廣告就像刀叉，因此引來吃人肉的聯想。（圖／翻攝自Google Maps）

針對該住戶最在意的風水問題，風水民族專家柯武村表示，一般來說，外在環境會對居住者帶來不好的心理影響或不舒服的感受，這些不好的形狀及擺設，在風水學上就有「形煞」之稱。

像他曾看過形似弓箭的尖銳物件對到對面住家，在風水上即稱為「弓箭煞」，就是屬於形煞的一種。而該屋主應是認為兩排長形廣告就像刀叉，因此引來吃人肉的聯想。

▲專家表示，以該招牌來看，在風水上不會構成很大的影響，目前已被拆下。（圖／記者張雅雲攝）

不過外煞有沒有影響到家宅運勢的發展，還是要判別清楚，以該招牌來看，在風水上不會構成很大的影響，其實都不用過慮。

不過若是已在鄰居心中造成不舒服，為了避免糾紛，而直接把招牌拆掉，柯武村表示，雖然與風水無關，但可以避免鄰里不合，除了用風水化解也是解決糾紛的方式之一。

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