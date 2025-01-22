前房客欠債搬走！夫妻入住狂收警告信　一票苦勸：快搬家

▲夫妻在租屋處收到許多前房客欠款的警告信，感到相當不安。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一對夫妻搬進新租屋處，卻陸續收到失聯前房客欠款的警告信，包括私人貸款等，當中部分帶有警告意味，如今擔憂這可能招來麻煩，感到惶恐不安，在臉書發文尋求網友意見。此文一出，不少人建議他們盡快搬家。

星洲網報導，這對夫妻入住新租屋處不到一周就發現排水管有問題，通知屋主排除狀況之後，接著遇到更大的難題，因為租屋處收到的信件實在太多，且收件人全是前房客。

原Po透露，這些信件內容為前房客欠款數月未還，包括私人貸款、機車分期款項等，且部分信件帶有警告意味，儘管把這情況告知屋主，但因為前房客完全失聯，因此問題並未解決，「最擔心的就是安全問題」，因為社區近期已經發生類似狀況，也就是前房客欠債導致新房客遭牽連，家門被潑紅漆、汽機車遭殃等等。

原Po也說，平時她與老公都有上班，但老公平時上班時間會到很晚，對於她一個人單獨在家並不放心，甚至會把她送回娘家。

針對夫妻倆遇到的情況，網友幾乎一致建議盡快搬家，以免發生不愉快的事情。也有人建議前往警局備案，並在門卡掛出大字報，把前房客已經搬走的事講清楚。