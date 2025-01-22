ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

前房客欠債搬走！夫妻入住狂收警告信　一票苦勸：快搬家

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房。（圖／CFP）

▲夫妻在租屋處收到許多前房客欠款的警告信，感到相當不安。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一對夫妻搬進新租屋處，卻陸續收到失聯前房客欠款的警告信，包括私人貸款等，當中部分帶有警告意味，如今擔憂這可能招來麻煩，感到惶恐不安，在臉書發文尋求網友意見。此文一出，不少人建議他們盡快搬家。

星洲網報導，這對夫妻入住新租屋處不到一周就發現排水管有問題，通知屋主排除狀況之後，接著遇到更大的難題，因為租屋處收到的信件實在太多，且收件人全是前房客。

原Po透露，這些信件內容為前房客欠款數月未還，包括私人貸款、機車分期款項等，且部分信件帶有警告意味，儘管把這情況告知屋主，但因為前房客完全失聯，因此問題並未解決，「最擔心的就是安全問題」，因為社區近期已經發生類似狀況，也就是前房客欠債導致新房客遭牽連，家門被潑紅漆、汽機車遭殃等等。

原Po也說，平時她與老公都有上班，但老公平時上班時間會到很晚，對於她一個人單獨在家並不放心，甚至會把她送回娘家。

針對夫妻倆遇到的情況，網友幾乎一致建議盡快搬家，以免發生不愉快的事情。也有人建議前往警局備案，並在門卡掛出大字報，把前房客已經搬走的事講清楚。

關鍵字：租屋夫妻房客欠款東南亞要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新莊工地起火　建商發4聲明致歉

新莊工地凌晨發生火警，經過2個多小時的灌救，火勢撲滅。對此，亞昕表示，火勢控制於17樓範圍，未延燒至其他區域，且無人員傷亡或重大財物損失，深感萬幸。此外亞昕也發出4大聲明，致上最深歉意，並徹底檢討與持續精進。

39分鐘前

在地也喊扯！　岡山地上權每坪31萬成交創價

台積效應發酵，北高房價愈漲愈高，岡山87期重劃區有「岡山版農16」之稱，根據實登，附近地上權預售案最高單價達35.5萬元，創下高雄地上權案成交價新高。但同時，高雄也有面臨交屋的地上權大樓店面釋出平轉，喜惡兩樣情。

1小時前

五期挑高CP值好宅　中古屋單價只要新案一半「附1種車位更加分」

台中市近年快速發展，許多新興重劃區因興建及規劃中的建設受到高度矚目，區域內的預售案屢創高價。機能成熟的傳統台中市區，則有更符合CP值的選擇。信義房屋專家表示西區中古屋，單價與預售差快一半，公益路、美村路等最受歡迎的中古電梯大樓物件。

2小時前

新莊豪宅1.7億無貸款交易　買方與光纖大老有關

新莊第一豪宅「遠雄95」高樓層戶以1.7億元交易，經查買方為3位李姓自然人，大有來頭，與台通光、台智光董事長李慶煌有關，且以無貸款買進，財力雄厚。房仲表示，副都心規劃不少頂級商辦，一些企業主們對該豪宅會感興趣。

3小時前

自住需求出籠　北台中3指標案單月賣破120戶

實價登錄揭露，11月台中各區交易維持穩定表現，其中又以北台中14期與機捷2區的品牌建商最受矚目，單月共貢獻121戶的成交量。

3小時前

高鐵南延拍板定案3站影響大　屏東房價1字頭短空長多

高鐵南延屏東計畫採用「高雄方案」，未來高鐵將沿著台鐵高雄鐵路地下化旁路廊，以地下化方式進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約28.8公里，以左營、高雄、屏東3站影響最大，根據統計，近5年屏東站還在1字頭房價，左營站周邊已有一倍漲幅。

4小時前

現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

現代孟母瘋搶學區宅！最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋大安店專案執行協理侯沛昌，他以頗夯的師大附中國中學區為例，分析學區宅的市況、優缺點。價格方面，是不是學區範圍內、價差非常大，大安路左右兩側單價最多可差70萬元。

5小時前

前房客欠債搬走！夫妻入住狂收警告信　一票苦勸：快搬家

馬來西亞一對夫妻搬進新租屋處，卻陸續收到失聯前房客欠款的警告信，包括私人貸款等，當中部分帶有警告意味，如今擔憂這可能招來麻煩，感到惶恐不安，在臉書發文尋求網友意見。此文一出，不少人建議他們盡快搬家。

6小時前

英房貸利率飆至4.88%！　追平17年來最高水平

隨著英國借貸成本飆升，數十萬英國屋主面臨房貸利率上升的威脅。主要貸款銀行Virgin Money於1月宣布，將其新的2年期和5年期固定房貸利率提高0.2%，部分重新抵押貸款的利率也同步上調。

18小時前

甲山林年賣1250億創高　祝文宇：同仁具聯賣多案專業

甲山林旺年會登場，該公司去年代銷賣了1250億元再創高，董事長祝文宇致詞時，除感謝同仁們付出，也肯定大家的好表現。此外，他強調集團有一優勢，銷售人員都是正式編制，可以加強訓練、具聯賣多案專業。

19小時前

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房價仍在漲「卻80萬賠售」是警..

汐止社宅1.5億被砍！地點曝光..

買房沒頭款想「拿車增貸」　大票..

捷運藍線帶動台中房市爆發　 一..

家戶屋頂光電補助來了！每戶最高..

「真的透天了」65年老屋開價7..

三重出包建商發4聲明　受災戶全..

建商砸4.29億買左營小北百貨..

台中市年增近1.5萬人　1區首..

新莊豪宅1.7億無貸款交易　買..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新莊工地起火　建商發4聲明致歉

在地也喊扯！　岡山地上權每坪3..

五期挑高CP值好宅　中古屋單價..

新莊豪宅1.7億無貸款交易　買..

自住需求出籠　北台中3指標案單..

高鐵南延拍板定案3站影響大　屏..

現代孟母搶大安學區宅現況曝　在..

前房客欠債！夫妻收警告信　一票..

英房貸利率飆至4.88%！　追..

甲山林年賣1250億創高　祝文..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366