「台灣隊長」陳傑憲率隊奪冠　母校學區宅2字頭可入手

記者張雅雲／高雄報導

世界12強冠軍賽中華隊以4比0完封日本，成為鎂光燈焦點的「台灣隊長」陳傑憲就是來自高雄，曾是中正國小少棒隊、大仁國中青少棒隊一員，周邊房市指名度高。房仲統計2所學校周邊房價表現，都還有2字頭行情，信義房屋專家表示，該區生活機能佳，吸引人口進駐。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？

▲世界12強冠軍賽中華隊以4比0完封日本，成為鎂光燈焦點的「台灣隊長」陳傑憲就是來自高雄，曾是中正國小少棒隊。（圖／中正國小提供）

世界12強棒球賽台灣隊展現驚人團隊實力，身為「高雄囝仔」的台灣隊長陳傑憲，小時候就是畢業於高雄市中正國小、大仁國中，並加入中正國小少棒隊、大仁國中青少棒隊，中正國小少棒隊教練尤伸評之前就曾表示，陳傑憲到現在還會不定期回母校，跟小球員們互動，勉勵學員努力訓練。

國小/國中 位置 2023 年均價 2024 年均價 增減幅 中正國小 苓雅區輔仁路 19.8萬 21.9萬 10.6% 大仁國中 苓雅區建國一路 22.9萬 23.6萬 3.1%

▲中華隊長母校周邊房價。資料來源：實價登錄、台灣房屋集團趨勢中心。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，中正國小、大仁國中2學校在高雄都不屬於總量管制學校，因此只要在學區內，不用提早設籍就能就讀，此次陳傑憲率中華隊奪冠後，讓2學校的知名度一舉大增。

台灣房屋集團趨勢中心統計2學校周邊均價，中正國小、大仁國中分別位於苓雅區輔仁路、建國一路，今年周邊大樓均價為21.9萬元、23.6萬元，還有相對親民的價格。

信義房屋文化店專案經理丁奕薰表示，2學校都屬於武廟商圈範圍，除武廟路、大順路店家多外，也有相當方便採買的武廟市場，周邊有輕軌聖功醫院站、捷運五塊厝站，聯外交通相當便利，距離高雄火車新站、未來的高雄LALAPORT也不遠，生活機能相當發達。

▲中正國小周邊以中古屋市場為主，交易量能就十分穩定。（圖／記者張雅雲攝）

丁奕薰指出，該區是高雄發展較早的區塊，原本人口就多，機能相當成熟，光是中古屋市場，交易量能就十分穩定，房價抗跌性強，區域以20~30年大樓最多，房價約每坪25萬元，部分30年以上華廈，成交單價約19~23萬元，都還有2字頭行情，不但吸引重視生活機能的小資族購屋，也有喜歡運動風氣的家長，學區宅指名度也高。

陳揚智表示，高雄近年受惠建設利多，新案房價快速暴衝，讓新舊屋價差有拉大的趨勢，該區新案已有4字頭開價，中古屋連帶補漲，近1年房價也有最高1成的漲幅，未來高雄LALAPORT完工後，還會有一波開幕行情。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？

信義房屋更多相關新聞