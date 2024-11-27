市場派建商拚去化　太平、南屯現「市場低價」新案進場

▲全台房市買氣降溫，預售房價跟著鬆動，台中近期就有太平、南屯預售案，價格直取區域低標。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台房市買氣降溫，預售房價跟著鬆動，台中近期就有太平、南屯預售案，價格直取區域低標。專家表示，照現階段房地產熱度降溫態勢，市場派建商主力是拚庫存去化，度過這波嚴冬。

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有上市櫃建商坦承受政策影響，房市買氣降溫、呈觀望狀態，認了「房市降價」將成為趨勢，此點對照全台建商策略現況皆然，連過去標售大戶的開發商都採以「不買地、拚去化或觀望為主」。

實際上，在預售市場也看到房價鬆動現象，在台中日前太平新平路三段新案「頌幸福」三期，規劃25~27坪純2房，雖然單價仍有4字頭，但品牌建商效應加上送「精裝修」，等於是變相讓利，一推出隨即引發市場轟動。

一名住在北屯的投資客洪先生說：「以這個區塊來說，附近台74線著名的『寶佳大道』，沿線預售案都已站上4字頭，然而該案建商屬於中上等級，這個價格當然甜、很具吸引力。」

▲太平新光重劃區沿線預售案都已站上4字頭，新案建商屬於中上等級，打出精裝修讓價格很具吸引力。（圖／記者陳筱惠攝）

而推案量大的開發商，醞釀已久進場的新案，開價則是紛紛跌破市場預期，包含過去要開價8字頭的水湳周邊新案，實際成交價來到6字頭尾，另同樣喊出8字頭的逢甲新案，也傳出有甜甜價6字頭，南屯區甚至也出現3字頭回頭價的預售新案。

資深房仲沈政興說：「限貸令持續發威之下，房市冷卻是事實，稍微抑制過熱的市場也是好事，然而現階段就是建商會調整手中部位，已開案的不會調整價位，但甫進場的就有空間對齊區域前幾案價位，相對而言議價空間也較大，市場派建商主拚庫存去化、策略相對靈活的中小型建商，也相對有更大幅的讓利空間。」

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