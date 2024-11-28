漢神凹子底3館2028開幕　甲山林攜手三地獵地蓋商辦

▲高雄龍頭百貨漢神，除本館、巨蛋外，預計2028年在凹子底開設第3家百貨。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄龍頭百貨漢神，除本館、巨蛋外，預計2028年在凹子底開設第3家百貨，漢神互打讓商圈發展再受矚目，目前該區進入預售推案真空期，吸引建商進軍佈局，不但有建商高價獵地，規劃只租不售的商辦，也有新案預計明年開賣，外界預估開價達6字頭。

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漢神百貨在高雄穩坐霸主地位多年，2023年漢神本館與漢神巨蛋2館全年業績合計達309.3億元，創下歷史新高紀錄，3館將進駐富邦人壽位於高雄市鼓山區博愛、大順路口「捷運凹子底站旁商業區開發案」基地，預計2028年完工，由於漢神巨蛋與漢神3館捷運站只隔一站，不少在地人認為漢神互打將讓商圈更繁榮。

▲北基、甲山林、三地集團11月攜手，入手該區約561坪土地，換算地價單坪為260萬元。（圖／記者張雅雲攝）

農16特區除富邦BOT案，還有聯上停35 BOT案、輕軌、捷運等開發利多，地段精華程度也反應在價格上，北基、甲山林、三地集團11月攜手，入手該區約561坪土地，正對凹子底森林公園，總價為14億5957萬7600元，換算地價單坪為260萬元。



甲山林廣告總經理張境在表示，該地預計規劃商辦大樓，詳細規劃還在設計中，預計1、2樓當成甲山林在南部的企業總部、招待所，或是房產聯合銷售中心，可以一次看到甲山林所有的行銷案，未來可以舉辦說明會，或是財經、房市講座等。目前完工時間未定，樓上商辦空間則是只租不售。

而該區銷售中的商辦還有「京城IFC」，根據實登顯示，目前已銷售近5成，近1年成交均價50.6萬元，歷史最高價為今年7月創下的59.8萬元。

▲欣巴巴事業在明誠三路、龍德路將推出預售案「欣都星」，明年5月開案。（圖／記者張雅雲攝）

至於住宅，該區地段精華，銷售中推案多以豪宅成屋為主，預售案進入推案真空期。欣巴巴事業在明誠三路、龍德路將推出預售案「欣都星」，採地上35層樓，總銷約100億元，共394戶，規劃1~3房，預計明年5月開案，主打低總價不少在地民眾相當期待，外界預估開價落在6字頭。

欣巴巴總經理張宏圖表示，高雄有台積電、亞馬遜等科技大進駐，對城市發展仍相當看好，雖然近期大環境沒有很好，但房價稍微盤整也是好事，只要台灣的經濟不錯，股票維持在2萬點以上，反映在房市上也不會太差。

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