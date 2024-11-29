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22萬→46萬！八堵新屋單價年漲逾1倍　登全國冠軍

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲基隆八堵新屋房價年漲110%，居全國之冠。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／綜合報導

基隆八堵新屋房價年漲110%，均價從2字頭到每坪46.6萬元，相當驚人，居全國之冠。在地房仲表示，該區除了捷運議題，主要也受大型指標建案拉抬，買盤除了雙北外溢自住客，也不乏投資置產客，「我就認識一位大哥，一次買了不少戶。」

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

《591新建案》統計全台生活圈新屋房價（預售～屋齡5年），漲勢前10名涵蓋全台各地，其中位於基隆暖暖區的「八堵車站生活圈」打趴六都奪冠。

八堵車站生活圈去年該區均價2字頭銅板價，今年卻上飆到47萬元，成長超過1倍，每坪比去年貴上24萬元。以常見30坪的大樓產品來算，晚一年就得多付720萬元，這樣的金額已足夠在周邊買下一間中古屋，相當不可思議。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲2023、2024年全台各大生活圈的新屋（預售~屋齡5年）房價漲幅排行。（表／591統計／記者項瀚製）

《591新建案》表示，八堵車站生活圈除了搭上基隆捷運題材，尚有貼近雙北且價格親民等利多，這次價格能狂飆，一方面是當地拜推案稀少所賜，另一方面則是有指標案「美麗上城」進場，拉抬房價三級跳。

觀察實價登錄，「美麗上城」成交行情約4字頭，部分樓層已站穩5字頭高檔，但相較鄰近汐止6、7字頭、南港單價動輒百萬仍有極大落差，因此能吸引首購族以時間換空間。

中信房屋基隆仁愛加盟店東林文傑表示，基隆捷運第一階段就到八堵，區域房市利多反映也較強，此外該區開車5分鐘可接上北一高，也可走62快速道路，相當方便。他說：「觀察『美麗上城』買方，除了外溢的雙北客，也不乏投資置產客，我就認識一位大哥，一次買了不少戶。」

本次10大生活圈排行中，非七都地區除基隆以外、被戲稱為「新竹後花園」的苗栗同樣沒缺席，其中頭份與竹南2地漲勢最凌厲。

《591新建案》指出，以竹南站前生活圈來說，由於竹科客出價不手軟，受運動公園高價個案行情外溢，近2年價格急起直追，但隨著央行第七波打炒房如擴大全國第2戶房貸限制，當地來人及買氣雙雙急凍，漲勢應會有所收斂。

整體而言，《591新建案》總編輯李忠哲指出，明年房市最大變數，仍聚焦銀行房貸水位，若貸款問題未獲緩解，首當其衝的中古市場、甚至是交屋量體大的外圍新興重劃區，出現因資金壓力而釋放的大量物件，價量確實有機會出現修正。

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關鍵字：房價漲幅新屋基隆八堵美麗上城591新建案中信房屋

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