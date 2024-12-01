Q3七都房價指數曝　2縣市大樓漲幅收斂

▲Q3台北、高雄大樓房價漲幅已現收斂，雙北公寓房價下跌幅度則略為擴大。（圖／記者董美琪攝）

記者項瀚／台北報導

政大永慶Q3房價指數出爐，受到房貸資金滿水位影響，購屋態度轉趨保守觀望，買氣迅速降溫，也導致房價上漲動力不足。台北、高雄大樓房價漲幅已現收斂，雙北公寓房價下跌幅度則略為擴大。

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2024年Q3「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐。台北市、高雄市的大樓房價指數Q3漲幅已開始趨緩，季漲幅分別降至0.6%、1.3%。不過，新竹縣市，Q3漲幅分別來到6.4％、4.6%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，自8月初開始，部分銀行房貸逼近滿水位，使房貸資金開始緊縮，導致成屋交易時間拉長，民眾也擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，買氣迅速降溫，也導致房價上漲動力不足。

郭翰說，9月還有央行第七波選擇性信用管制衝擊，Q3房市交易量已出現大幅下滑的情況，同時也逐步扭轉民眾對於房價持續上漲的預期，像是台北、高雄房價漲幅就已收斂。

至於新竹縣市，住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶說：「新竹地區買方口袋深、申貸條件好，在房貸滿水位的環境下，相對受到的衝擊也會比較小，但919央行打房，估計Q4漲幅要再擴大，應該很難了。」

▲政大永慶七都大樓房價指數本季漲幅整理。（表／永慶統計）

另外，觀察雙北公寓房價指數，都出現跌幅加重情況，Q3北市季減0.4%、新北季減0.6%，略為擴大跌幅。郭翰表示：「目前下降的程度，仍處盤整階段，房價還未出現明顯下跌。」

不過，郭翰提到，目前銀行房貸排隊狀況需等數月消化，多家銀行表示房貸緊縮的狀況恐持續至明年上半年，明年下半年才有可能緩解，直接衝擊市場交易量，Q4恐「旺季不旺」，而房價則有持續盤整或下修的可能。

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