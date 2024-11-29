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「基隆王」千坪汽旅開發案現身　推4字頭住宅大樓

▲▼ 基隆 。（圖／記者項瀚攝）

▲「基隆王」白天鵝去年砸5.92億元，買下基隆占地千坪的汽車旅館。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

「基隆王」白天鵝去年砸5.92億元，買下基隆占地千坪的汽車旅館。該地現變身為新案「白天鵝安幔」，為白天鵝睽違7年於基隆推案。代銷透露：「上週末開案，來了破百組人。」這在央行打房的環境，相當罕見。

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去年10月《ETtoday新聞雲》報導，素有「基隆王」之稱的白天鵝機構以5.92億元，買下基隆安樂區「新好景商務汽車旅館」，土地移轉2000多坪，引發話題。

然而，該案走危老程序，在上週末推出新建案「白天鵝安幔」，規劃2棟13、14層住宅，坪數落在22~47坪、2~3房，全案325戶，總銷48億元。負責代銷的海悅透露：「該案在上週末開案，2天就來了百組以上客戶。」這樣的景象，在央行打房的節骨眼上，相當罕見。

事實上，白天鵝30年來在基隆推出許多指標建案，包括廣為在地人而知的「三悅」，包含「璽悅」、「柏悅」、「君悅」。海悅透露，本次推出的「白天鵝安幔」開價4字頭，僅少部分戶別單價落在37、38萬元，並採不二價銷售。

▲▼ 基隆社區建案 。（圖／記者項瀚攝）

▲白天鵝在基隆推出許多指標建案。（圖／記者項瀚攝）

海悅專案經理徐敏榮表示，相比雙北，基隆房價親民，吸引許多台北外溢買盤，以往的個案北客、在地客占比各半，「但白天鵝安幔非常特別，有85%都是在地客，且中大坪數跑得比小坪數快。」

徐敏榮進一步說明，「白天鵝安幔」開案首週來人量大、在地客比例高、中大坪數跑更快，背後主要有2大原因。首先，白天鵝已7年沒在基隆推案，在地人等了非常久，另外先前央行9月祭出第七波信用管制，買盤本就以換屋、首購自住為主。

房市專家何世昌表示：「過去常見的模式是，外地客先搶進，本地客對價格認知不一，先行觀望，第二波才買進；而像基隆個案這種本地客先湧進，外地客反而觀望，這種反過來的買盤結構頗為罕見。」

何世昌補充，近期基隆房市表現驚人，市中心的「海揚V1」成交單價站上5字頭，最高單價來到58萬元，另外蛋白區八堵的「美麗上城」未來具捷運題材，剛好是第一階段的最終戰，雖然有含裝潢銷售，但也出現5字頭交易。

中信房屋基隆仁愛加盟店東林文傑表示，八堵除了有捷運建設利多，該車通勤也非常方便，開車5分鐘可接上北一高，也可走62快速道路，雖然價格4字頭看似高，但仍有外地客、甚至投資買盤買進。

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關鍵字：基隆王基隆白天鵝白天鵝安幔推案熱銷海悅

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