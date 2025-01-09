襪子一直消失！女大生拆洗衣機驚見「神祕空間」：找到了

▲當拆開洗衣機外殼之後，女大生才發現消失的襪子都在洗衣機裡。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州2名女大生一起住，但成為室友的她們卻感到相當困惑，因為她們的襪子不斷消失不見，就連內褲也是。沒想到當兩人把洗衣機外殼拆開後才驚訝發現，原來一整堆襪子內褲都在洗衣機裡面，當場笑噴。這段短短15秒影片的瀏覽次數至今衝破390萬次。

Newsweek報導，22歲女大生梅根諾里絲（Megan Norris）來自加州灣區，在加州大學戴維斯分校就讀，與室友已經同住3年，但近期卻發現襪子一直不見。梅根諾里絲透露，當聽說使用洗衣機可能發生東西丟失的狀況時，就決定試著把洗衣機外殼拆開查看。

依據梅根諾里絲在TikTok平台分享的影片，她的室友拿著螺絲起子等工具撬開洗衣機正面外殼，一打開就發現外殼與滾筒之間的空間有一大堆襪子，當場笑出來，甚至還發現2名前房客的東西，直呼「至少我們再也不會因為襪子消失吵架了」。

這段短短15秒的畫面引發網友討論，影片瀏覽次數衝破390萬次，按讚數超過33萬，留言數超過600則。不少網友看完影片留言提到，「為何會在那裡」、「這怎麼可能」、「我錯怪烘乾機了」、「去年搬家的時候發現有5雙襪子沒有成對，不得不把襪子丟了，現在可以去敲舊家的大門要回我的襪子嗎？」另外還有網友說，這就是要購買洗衣網袋的原因。

依據GE Appliances衣物護理產品科技執行總監傑羅德卡普勒（Jerrod Kappler）的說法，防止上述情況的最好辦法，就是不要讓洗衣機洗過多衣物。