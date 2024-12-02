ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中前11月推案5366億創高　傳10月半數案場0成交

▲▼ 預售屋帶看,帶看照,樣品屋,帶看,實品屋,賞屋照,資料照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市前11月累計推案金額高達5366億元的天量，創下32年來的歷史新高紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據台中市不動產開發公會市調資料顯示，台中市前11月累計推案金額達5366億元，較去年同期年增16％，推案金額首度衝破5000億元大關，創下32年新高。但在919金龍風暴後，公會同時也將全年預估原逾7000億元的案量，下修為近5800億元。

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

根據台中市不動產開發公會市調委員會公布，台中市11月推案總金額457.2億元、共計1814戶，較去年11月的551.1億元，年減百億；其中，指標新案如太平區「大毅頌幸福3」純2房小宅案，由於採取讓利策略，加上精裝修＋送家電與家具，傳出順銷。

▲▼ 預售屋帶看,帶看照,樣品屋,帶看,實品屋,賞屋照,資料照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不過自央行9月19日出重手打炒房後，房市迅速降溫，公會預估全年推案金額字7000億元下修至5800億元。（圖／記者陳筱惠攝）

前11月累計推案總金額5366.41億元、共計2萬3230戶，前11月推案金額已超越2023年全年的4825.3億元，較去年同期前11月總銷年增16％，不過公會指出，自央行9月19日出重手打炒房後，房市迅速降溫，推案金額也由9月的752.2億元高峰，至10月降為540.5億元，11月更只剩457.2億元。

值得注意的是，根據預售屋實價登錄顯示，中台灣的預售案中，10月約有一半的案場零成交，加上同時本預估全年逾7000億元以上案量，下修為近5800億元，總銷驟減2成，市場狀況買氣減弱，成為2025年推案隱憂。

▲▼ 台中房市,建案廣告,廣告招牌,房市廣告,帆布 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不過自央行9月19日出重手打炒房後，房市迅速降溫，公會預估全年推案金額字7000億元下修至5800億元。（圖／記者陳筱惠攝）

業界則反應，近期有愈來愈多新案延後進場，包含傳出正在調整產品規劃、採取先建後售、甚至不少個案已經確定延至明年1月或農曆年後才進場，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「目前市況銷售率不斷下滑，業界評估到今年底應該都不見好轉，目前傳出央行對於第八波打房政策暫緩，業者可以暫時鬆一口氣，但市況也僅止於『不會更慘』。」

購屋族方面，市場上已出現開出過去預售、近期將交屋的投資客以「平轉」求出場，甚至小賠也無所謂，在部分房價已見零星鬆動，市場預售屋開價也已經出現軟著陸情況，白洪章說：「將來送裝潢、送家電、提貨卷、抽獎等促銷手法將再現蹤市場，整體而言對市場建康度、對消費者來說都不是壞事。」

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

關鍵字：台中市不動產房市推案建商新高價天量代銷預售屋房價

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

11月移轉棟數月增0.9%　房仲潑冷水：不代表房市趨穩築底

六都11月買賣移轉棟數出爐，雖然年減15%，但月增0.9%，沒有出現量縮擴大。不過專家表示，這並不意味市場已趨穩築底，主要還是10月受颱風、國定假日影響，上班天數少。信義房屋專家補充，雖然今年仍量能仍有望創3年新高，但Q4市況大不如上半年，一二手市場仍持續量縮格局。

21分鐘前

台中前11月推案5366億創高　傳10月半數案場0成交

根據台中市不動產開發公會市調資料顯示，台中市前11月累計推案金額達5366億元，較去年同期年增16％，推案金額首度衝破5000億元大關，創下32年新高。但在919金龍風暴後，公會同時也將全年預估原逾7000億元的案量，下修為近5800億元。

2小時前

「燒肉南霸天」起家厝11月底搬家　火鍋店低調秒接手

燒肉南霸天「碳佐麻里」，2002年在台南府前路創立「炭佐麻里前炭火工房燒肉居酒屋」，2004年改成碳佐麻里府前店，成為當時台南最大燒肉店，堪稱碳佐麻里的「起家厝」，11月底搬家，秒有新店家將進駐。信義房屋專家表示，區段商業機能強，空租率低。

2小時前

永慶房產集團力挺內政部地政司　推廣「地籍異動即時通」遏止不動產詐騙

詐騙猖獗，光11月上半月全國累積9,413件詐騙、金額高達68.5億元。而高單價的不動產近年也成為詐騙集團鎖定的目標，透過假屋主真詐財、假買方真奪屋等手法騙取民眾房產，永慶房產集團為防止民眾受騙，推廣「地籍異動即時通」，也在全台各地舉辦「防詐公益講座」傳授不動產防詐知識，增強民眾識詐意識。

2小時前

屏東聖誕節主燈童話屋「路沖」　房仲貼文引爆網友笑點

屏東聖誕節今年位在屏東公園的主燈「聖誕童話屋」造型可愛，由於正對屏東市民權路，有房屋仲介公司在社群平台以售屋方式逗趣介紹「路沖」房子，且「全新屋齡、獨棟透天、還會自動發光」，引爆網友笑點，還紛紛跟著留言打趣說「雙學區雙百貨，正公園內，簡直太優」、「買房送聖誕老公公？」，笑翻一票人。

3小時前

5年級台中人繁榮回憶　實錄「敬華飯店」最後一眼

說起台中市中區的「敬華國際觀光大飯店」，台中市4、5年級生絕對不陌生，當初該地點周邊都是熱鬧舞廳、夜總會，歌舞昇平也帶動自由路商圈繁榮，隨時間流逝，今（2）日該地將改建為27樓高的住宅大樓，《ETtoday新聞雲》帶讀者來看「敬華飯店」的最後一眼。

4小時前

台積工程師來了！　租屋需求大公開：偏好3區且要「大全配」

台積電高雄2奈米新廠11月底舉行設備進機典禮，比預期時程早逾半年進機，工程師也將陸續進駐，根據房仲指出，近期已有多組台積電工程師來租屋，依個人需求，大多偏好選擇左營高鐵特區、楠梓高大特區、橋頭高雄新市鎮3區，且房東必須家具、家電裝潢大全配。

5小時前

6億清水國民運動中心將啟用　周邊地價半年漲2倍

海線首座「清水國民暨兒童運動中心」包含兒童運動空間及球類、泳池與可彈性使用的競技與集會場所，預計明年完工啟用，周邊連結台中市港區藝術中心、三井outlet、台中港等指標場館，也讓周邊地價半年翻漲2倍。

6小時前

信義企業集團創辦人周俊吉推廣企業倫理　獲管科會最高榮譽「管理獎章」

社團法人中華民國管理科學學會11月30日舉行113年年會，會中頒發「管理獎章」，表揚對管理有卓越貢獻的產官學人士；信義企業集團創辦人周俊吉以「企業倫理」為核心，促使台灣不動產業健全發展，並將企業倫理教育深耕高教，也擴及至社會，以社區一家計畫支持台灣城鄉發展，更成立台灣地方創生基金會，助各地社區能生生不息永續發展，從管科會名譽理事長許士軍手中接下管理獎章榮譽。

6小時前

南屯房市夯　在地房仲點出：3大熱區、6大優勢

南屯房市在夯什麼？在地房仲點出南屯6大優勢，包括交通便利、商業與生活機能完善、環境與居住品質佳、住宅需求穩定、房價相對合理。此外，他也介紹南屯3大中古購屋熱區，其中在嶺東商圈單價30萬元出頭，就有機會買到屋齡10多年的大樓社區。

7小時前

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房..

Joeman開箱7億「信義聯勤..

廚餘機一開臭整屋！他崩潰：比便..

台積工程師來了！　租屋需求大公..

等我死了房子送給你！　想全拿遺..

女兒留學！富婆開箱豪宅　房租1..

打炒房發威！Q3中南部轉空領跌..

「燒肉南霸天」起家厝11月底搬..

南屯房市夯　在地房仲點出：3大..

高鐵南延採「高雄方案」？　在地..

ETtoday房產雲

最新新聞more

11月移轉棟數月增0.9%　房..

台中前11月推案5366億創高..

「燒肉南霸天」起家厝11月底搬..

永慶房產集團力挺內政部地政司

屏東聖誕節主燈童話屋「路沖」　..

5年級台中人繁榮回憶　實錄「敬..

台積工程師來了！　租屋需求大公..

6億清水國民運動中心將啟用　周..

信義企業集團創辦人周俊吉推廣企..

南屯房市夯　在地房仲點出：3大..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366