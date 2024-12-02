台中前11月推案5366億創高　傳10月半數案場0成交

▲台中市前11月累計推案金額高達5366億元的天量，創下32年來的歷史新高紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據台中市不動產開發公會市調資料顯示，台中市前11月累計推案金額達5366億元，較去年同期年增16％，推案金額首度衝破5000億元大關，創下32年新高。但在919金龍風暴後，公會同時也將全年預估原逾7000億元的案量，下修為近5800億元。

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根據台中市不動產開發公會市調委員會公布，台中市11月推案總金額457.2億元、共計1814戶，較去年11月的551.1億元，年減百億；其中，指標新案如太平區「大毅頌幸福3」純2房小宅案，由於採取讓利策略，加上精裝修＋送家電與家具，傳出順銷。

▲不過自央行9月19日出重手打炒房後，房市迅速降溫，公會預估全年推案金額字7000億元下修至5800億元。（圖／記者陳筱惠攝）

前11月累計推案總金額5366.41億元、共計2萬3230戶，前11月推案金額已超越2023年全年的4825.3億元，較去年同期前11月總銷年增16％，不過公會指出，自央行9月19日出重手打炒房後，房市迅速降溫，推案金額也由9月的752.2億元高峰，至10月降為540.5億元，11月更只剩457.2億元。

值得注意的是，根據預售屋實價登錄顯示，中台灣的預售案中，10月約有一半的案場零成交，加上同時本預估全年逾7000億元以上案量，下修為近5800億元，總銷驟減2成，市場狀況買氣減弱，成為2025年推案隱憂。

▲不過自央行9月19日出重手打炒房後，房市迅速降溫，公會預估全年推案金額字7000億元下修至5800億元。（圖／記者陳筱惠攝）

業界則反應，近期有愈來愈多新案延後進場，包含傳出正在調整產品規劃、採取先建後售、甚至不少個案已經確定延至明年1月或農曆年後才進場，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「目前市況銷售率不斷下滑，業界評估到今年底應該都不見好轉，目前傳出央行對於第八波打房政策暫緩，業者可以暫時鬆一口氣，但市況也僅止於『不會更慘』。」

購屋族方面，市場上已出現開出過去預售、近期將交屋的投資客以「平轉」求出場，甚至小賠也無所謂，在部分房價已見零星鬆動，市場預售屋開價也已經出現軟著陸情況，白洪章說：「將來送裝潢、送家電、提貨卷、抽獎等促銷手法將再現蹤市場，整體而言對市場建康度、對消費者來說都不是壞事。」

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