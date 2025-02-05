長輩承諾「贊助頭期款」卻突逼棄訂　他心累曝理由：我太天真了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對年輕夫妻看房約半年，女方家長無條件贊助頭期款後，男方家長也口頭承諾，會贊助相同金額，怎料後來又因風水跟八字問題，要求小倆口棄訂，讓他處境尷尬，不禁苦笑道「我的想法是不是太天真了。」

網友在臉書社團「買房知識家」提到，當初女方家長無條件贊助現金頭期款，於是他們開始看房，後來男方長輩也口頭承諾，願意贊助相同的金額，所以當他們相中一間新成屋透天後，便詢問雙方家長的意見。

對此，女方家長表示，不介入挑選，全依實際居住人的喜好為主，並建議以自身負擔能力與居住環境喜好為優先考量；然而，男方家長卻堅持，要合兒子的八字跟看風水，先是嫌房子有中間戶與一樓門口對到鄰居家樑柱的問題，後來又預期明年房市會下跌、乩童師父所言為由，要求小倆口棄訂。

這讓原PO不禁苦惱，「因為長輩有資助意願，基於尊重請他們提供意見，一方面也希望可以給他們參與感，請問我的想法是不是太天真了，還有風水是否應作為優先考量或決定性因素呢？」

對此，網友們紛紛回應，「看你能不能安撫好自己的家長，都要成家了，要學習自己作主」、「只要是長輩贊助就沒什麼好講的」、「長輩煞+1」、「女方家長開明多了」。