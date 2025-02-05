ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

長輩承諾「贊助頭期款」卻突逼棄訂　他心累曝理由：我太天真了

▲▼透天厝,透天。（圖／記者許凱彰攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對年輕夫妻看房約半年，女方家長無條件贊助頭期款後，男方家長也口頭承諾，會贊助相同金額，怎料後來又因風水跟八字問題，要求小倆口棄訂，讓他處境尷尬，不禁苦笑道「我的想法是不是太天真了。」

網友在臉書社團「買房知識家」提到，當初女方家長無條件贊助現金頭期款，於是他們開始看房，後來男方長輩也口頭承諾，願意贊助相同的金額，所以當他們相中一間新成屋透天後，便詢問雙方家長的意見。

對此，女方家長表示，不介入挑選，全依實際居住人的喜好為主，並建議以自身負擔能力與居住環境喜好為優先考量；然而，男方家長卻堅持，要合兒子的八字跟看風水，先是嫌房子有中間戶與一樓門口對到鄰居家樑柱的問題，後來又預期明年房市會下跌、乩童師父所言為由，要求小倆口棄訂。

這讓原PO不禁苦惱，「因為長輩有資助意願，基於尊重請他們提供意見，一方面也希望可以給他們參與感，請問我的想法是不是太天真了，還有風水是否應作為優先考量或決定性因素呢？」

對此，網友們紛紛回應，「看你能不能安撫好自己的家長，都要成家了，要學習自己作主」、「只要是長輩贊助就沒什麼好講的」、「長輩煞+1」、「女方家長開明多了」。

關鍵字：夫妻買房尷尬風水家長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鄰家小年夜飄惡臭！她「怕觸霉頭」忍到初三　警破門屋主已腐爛

新加坡位於西海岸通道（West Coast Drive）的一棟組屋在新年期間傳出異味，警方抵達現場後，發現一名53歲華裔男子疑因獨居暴斃家中，遺體已腐爛多日，但當局目前初步排除案件涉及刑事成分的可能。

6分鐘前

2025年最強居家風水擺設！求財必放3物　放假花「恐招爛桃花」

俗話說「一命、二運、三風水、四祖德、五讀書。」可見地理風水對人的的影響是很大的，而且地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶。名門命理楊登嵙教授建議民眾，在2025年利用居家風水開運，可依照自己的需求願望，求桃花、感情、財運、考運、平安、健康、事業。

33分鐘前

一家4口住兩房　小姑常攜伴「蹭房住」！人妻崩潰：7人用一間廁所

一名人妻抱怨，一家四口住在兩房的房子裡，兩個小姑只到台北玩都會借住家裡，大姑已婚有小孩，小姑單身有男友，每次都是全家人來住，他們一家四口就必須塞在小小的主臥，還要6、7人共用一間廁所，生活超不方便，跟老公反映後都會被罵，貼文掀起討論。

50分鐘前

全台最老「TGI Friday's」熄燈不哭　新店址曝光

創立於1994年、現存全台最老的「TGI Friday's 台中英才店」，即將結束約31年的歷史。據業者表示，此次是針對商圈轉移進行遷址，但預計4月前將會再開設「台中崇德店」，而崇德店的正確地點也隨之曝光。

52分鐘前

長輩承諾「贊助頭期款」卻突逼棄訂　他心累曝理由：我太天真了

一對年輕夫妻看房約半年，女方家長無條件贊助頭期款後，男方家長也口頭承諾，會贊助相同金額，怎料後來又因風水跟八字問題，要求小倆口棄訂，讓他處境尷尬，不禁苦笑道「我的想法是不是太天真了。」

1小時前

房租只要4900！他苦惱「很潮濕又發霉怎辦」　一票人狂勸：快搬走

每個人挑選租屋處時，都有不同的標準及在意的點。一名網友指出，目前的住處雖然很便宜，但很容易潮濕發霉，而且還時常出現蟑螂、蜈蚣等，讓他很猶豫是否要繼續忍耐。對此，眾人全搖頭勸他：「快點搬走！」

1小時前

日本知名燒肉「插旗台北中山」10多年　宣布吹熄燈號！

日本知名連鎖燒肉品牌牛角燒肉，在日本擁有上百間分店、海外也有超過50間的分店，登台20年有著不少愛好者，在台灣也積極擴店，不過20日台灣牛角燒肉竟公告「閉店訊息」，牛角中山店因店鋪租約到期，於20日結束營業。

1小時前

不只年貨大街頭獎同一人引戰　網諷內埔星巴克「怎會開在這」

屏東內埔年貨大街抽獎活動，連續2年都是同一人中頭獎，引發爭議，內埔一舉從在地鄉鎮躍居全國焦點，連星巴克1月底進駐內埔，都引來在地人自嘲「怎會開在內埔鳥不生蛋的地方」，留言網友戰成一團。專家表示，內埔人口為屏東縣前三名，房價最高已站上3字頭。

1小時前

交屋潮來襲！　建商：2因素使「折價下車客」出現

2024年全台核發住宅使照達13.8萬宅，創29年新高，進入大量交屋潮。建商業者表示，交屋客基本上都是3年前購入，大家都有賺，且獲利幅度都不小，加上在當前市況不佳的情況下，一定會有人想折一點價下車，過去漲越多的地方，折價空間越大。

4小時前

電動巴士大廠斥2.2億標路科廠房　登高雄年度法拍冠軍

房價飆漲，買方開始轉往法拍市場撿便宜，根據統計，高雄2024年法拍物件的拍定總價，前3名都是廠房及店面，冠軍為中華實業得標「唐榮車輛科技」的路科廠房，專家分析，央行祭出信用管制，法拍族也算是除新青安首購族群外，少數影響較低的族群。

4小時前

#大S #猝逝 掀 #流感疫苗 接種潮！ 民眾搶打 #掛號 暴增10倍

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

封閉型商圈買方有限　美濃22坪..

2025北市首筆交易「意外親民..

烏來史上最貴房屋交易　溫泉會館..

金蛇年房市預言「沒有好消息？」..

「人參王」霸氣出手！　觀音山「..

40年老屋住10年！屋主含淚售..

桃園站前20年屈臣氏搬　房東招..

台中最高金額土地標售案將開標　..

排水孔堵塞怎麼辦？　省錢妙招1..

小姑常攜伴「蹭房住」！人妻崩潰..

ETtoday房產雲

最新新聞more

鄰家小年夜飄惡臭　她忍到初三驚..

2025年最強居家風水擺設！求..

小姑常攜伴「蹭房住」！人妻崩潰..

全台最老「TGI Friday..

長輩承諾「贊助頭期款」卻突逼棄..

房租4900！他苦惱「潮濕又發..

日本知名燒肉「插旗中山」10多..

不只年貨大街頭獎同一人引戰　網..

交屋潮來襲！　建商：2因素使「..

電動巴士大廠斥2.2億標路科廠..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366