卡位交通紅利　雙北3條捷運新線房價有撐

▲軌道經濟帶動房市趨勢發展長達30年，雙北3條捷運新線值得自住客及換屋族留意。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

央行第7波信用管制、在「金龍重拳」下台灣房市成交量明顯萎縮，但房產業者均表示，現在是一個讓有自住需求民眾卡位的好時機；特別是「軌道經濟」長線趨勢不變，且至少維持2、30年，深具價格支撐。本刊提出包括汐東捷運、環狀線南環段和捷運萬大中和線等出現新進度的捷運線，民眾可趁勢積極看房。

「房市下半年成交量大幅下修，買方觀望態度濃，這時反倒是自住客看房、購屋的最好時機。」馨傳不動產智庫執行長何世昌指出。如今購屋族群分兩大類：自住首購族和換屋族，因為貸款條件比較寬鬆，「議價空間變大了，而且不用追漲、疊價。」也因此只要總價過關、房貸的月付款能負擔，自住客都能考慮出手。

當然，買房一定要回歸到基本面，何世昌認為，「軌道經濟」一直是台灣市場裡的無敵星星，而且至少有2、30年的長線趨勢，「房價就算波動，但是捷運站點周邊的房子，都具備一定的支撐性。」

值得一提的是，近期像是延宕20餘年的汐東捷運、環狀線南環段和捷運萬大中和線都有新進度，「多坐幾站就能省下一半的房價。」何世昌說。

首購搶進北市門牌 環狀線南環段就等核定

▲（翻攝政治大學官網）



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