ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

卡位交通紅利　雙北3條捷運新線房價有撐

軌道經濟帶動房市趨勢發展長達30年，雙北3條捷運新線值得自住客及換屋族留意。

▲軌道經濟帶動房市趨勢發展長達30年，雙北3條捷運新線值得自住客及換屋族留意。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

央行第7波信用管制、在「金龍重拳」下台灣房市成交量明顯萎縮，但房產業者均表示，現在是一個讓有自住需求民眾卡位的好時機；特別是「軌道經濟」長線趨勢不變，且至少維持2、30年，深具價格支撐。本刊提出包括汐東捷運、環狀線南環段和捷運萬大中和線等出現新進度的捷運線，民眾可趁勢積極看房。

「房市下半年成交量大幅下修，買方觀望態度濃，這時反倒是自住客看房、購屋的最好時機。」馨傳不動產智庫執行長何世昌指出。如今購屋族群分兩大類：自住首購族和換屋族，因為貸款條件比較寬鬆，「議價空間變大了，而且不用追漲、疊價。」也因此只要總價過關、房貸的月付款能負擔，自住客都能考慮出手。

當然，買房一定要回歸到基本面，何世昌認為，「軌道經濟」一直是台灣市場裡的無敵星星，而且至少有2、30年的長線趨勢，「房價就算波動，但是捷運站點周邊的房子，都具備一定的支撐性。」

值得一提的是，近期像是延宕20餘年的汐東捷運、環狀線南環段和捷運萬大中和線都有新進度，「多坐幾站就能省下一半的房價。」何世昌說。

首購搶進北市門牌　環狀線南環段就等核定

（翻攝政治大學官網）

▲（翻攝政治大學官網）


【點擊看完整全文】


更多鏡週刊報導
【理財最前線】併發症後遺症認定惹議　癌症險糾紛靠3招自保
【理財最前線】降息循環賺最大價差　入手零息美債投資攻略
【理財最前線】緩降息趨勢不變　美大選後債市投資教戰

關鍵字：鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

金融專區2025年上半年營運　亞灣5年內新屋登4字頭

亞洲資產管理中心高雄金融專區6日正式啟動，首波共有16家業者簽署合作備忘錄，金管會主委彭金隆預期最快明年上半年可營運，外界認為最可能的地點就設在亞灣，帶動區域房價發展，5年內新屋價格站穩4字頭。

52分鐘前

盤點台中聖誕網美新景點　建商撒幣目的「不賣房」

台中聖誕節氛圍濃厚，各種溫馨有趣的活動及節日裝置在城市中處處上演，隨著近期台中洲際酒店開幕，勤美集團主辦「草悟聖誕村」應景成為最新網美景點，信義房屋專家表示，自酒店開幕、教堂點燈一路延伸至勤美術館，草悟道人氣有感回流，開發商造勢相當成功。

1小時前

真剛需自用客出籠！2025開徵碳費　永續建築成話題

央行今年九月祭出第七波限貸令，主要針對炒房行為及多戶投資客，目的在抑制房價過熱現象。政策實施後，房地產市場投資行為減少，而剛性需求的購屋族群成為市場主力。隨著市場趨於冷靜、理性，對於首購族與實質換屋需求者來說，正是進場買房的好時機。

1小時前

卡位交通紅利　雙北3條捷運新線房價有撐

央行第7波信用管制、在「金龍重拳」下台灣房市成交量明顯萎縮，但房產業者均表示，現在是一個讓有自住需求民眾卡位的好時機；特別是「軌道經濟」長線趨勢不變，且至少維持2、30年，深具價格支撐。本刊提出包括汐東捷運、環狀線南環段和捷運萬大中和線等出現新進度的捷運線，民眾可趁勢積極看房。

1小時前

全球漲速冠軍！越南房價5年飆59％　房產專家：1條件是利多

全球房產指南（Global Property Guide）報告顯示，越南房地產價格增長速度在全球範圍內表現突出。在過去5年間，越南房地產價格上漲了 59%，遠高於其他國家，例如：美國（54%）、澳大利亞（49%）、日本（41%）和新加坡（37%）等。

1小時前

自住客搶嶺東30年中古屋　在地：明知投資客物件仍願出高價

中台灣房市由預售屋領漲，連帶屋齡超過30年的中古屋也搭起補漲列車，南屯嶺東地區，在新建案陸續帶動下，房價叩關5字頭，新成屋行情也來到4字頭，而區段屋齡30年的中古屋更是出現轉3手還是成交的案例。

2小時前

小浴室想裝浴缸！她怕「腿會不會伸不直」　一票人搖頭：很危險

許多人買房後，都希望把家裝潢成喜歡的模樣。就有女網友指出，一直很想要有浴缸，偶爾可以泡泡澡放鬆，無奈浴室太小，讓她非常猶豫。對此，一票人直搖頭：「滑倒很危險！」

2小時前

情侶同居「感情會升溫 or 降溫？」　過來人曝經驗：可以看清對方

很多情侶就想無時無刻不黏在一起，因此會選擇「同居」。近日有網友發文表示，他朋友的小孩就吵著要跟男友同居，但因為雙方也尚未論及婚嫁，因此就想知道這樣「試水溫」好嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

3小時前

一層2戶！瓊瑤逝世「淡水億元豪宅變凶宅？」　律師給答案

一代傳奇作家瓊瑤在淡水住處輕生，但她以「翩然的去了」，盼各界別為她難過，享壽86歲。對於住家是否成為凶宅，巴毛律師（陳宇安）表示，過去內政部曾做出函釋，如果非自然死亡在自己家（專有部分），「那你家會變凶宅」。

3小時前

永康凶宅「房價比鬼兇」網罵翻　結局神展開！屋主已報案

租屋詐騙案頻傳，沒想到連凶宅也有詐騙案！有網友在臉書PO文求售永康凶宅，開價千萬元，被網友痛批開價比鬼兇，沒想到結局神展開，竟引來屋主朋友表示原PO為詐騙，已報警處理。信義房屋專家提醒，這類惡意破壞行情都是違法行為。

3小時前

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

嘉義知名豪華摩鐵3.8億交易　..

25大宜居城市只台北上榜！台人..

店面房東最愛「1類行業」：維護..

不看薪水就租了！房東揭「天使租..

永和人5645萬買新店中古豪宅..

瓊瑤逝世「淡水億元豪宅變凶宅？..

黑浮集團旗下1店低調復業　民眾..

地主求助！住30年驚覺房子蓋鄰..

月收3萬！單身OL自爆「新青安..

台中開發商砸3.38億　吃下彰..

ETtoday房產雲

最新新聞more

金融專區2025年上半年營運..

盤點台中聖誕網美新景點　建商撒..

2025開徵碳費　助推永續建築..

卡位交通紅利　雙北3條捷運新線..

全球漲速冠軍！越南房價5年飆5..

自住客搶嶺東30年中古屋　在地..

空間小想裝浴缸！她問「腿會不會..

情侶同居「感情會升溫？」　過來..

瓊瑤逝世「淡水億元豪宅變凶宅？..

永康凶宅「房價比鬼兇」網罵翻　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366