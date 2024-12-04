狗狗已10歲！新家住2年「突說不能養寵物」　管委會：送狗或搬家　

▲管委會竟要求原PO把狗送走，或是請他搬家。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「遇到這種事情我要怎麼辦？」一名屋主透露，搬到新家已經2年，還有一隻毛小孩陪伴，殊不知近日管委會頒布新規「社區不能養任何寵物」，直接要求原PO送狗，不然就是搬家，讓他傻眼又錯愕。文章曝光後，全場網友都喊扯，「我沒看過買房子，房子屬於自己的，還不能養狗欸！」

一名網友在臉書《匿名公社》表示，目前住的大樓是2年前購買，當時就帶著愛犬一同入住，但問題來了，最近管委會竟宣布「社區不能養任何寵物」，甚至頻頻上樓要求原PO二選一，「求我搬家或是把狗送走，不然就要鎖我的卡！」

原PO強調，愛犬是隻老狗，已經10多歲了，不會亂叫平時也不出門，根本完全不會影響其他住戶，質疑管委會的處理方式是否合理，「遇到這種事情我要怎麼辦？」

底下網友怒轟，「扯，你得罪到他們？」「房子你買的，管委會有權禁止你家裡養什麼」、「不會出門就沒問題啊，房子是您專有的區域，除了噪音」、「你問他...他家的小孩也要送走嗎」、「找動保處或是一些愛心媽媽等團體來找管委會麻煩，他們就會收斂了」、「直接公布哪個社區吧，我沒看過買房子，房子屬於自己的，還不能養狗欸」、「是我就再養一隻比特犬，我相信就不會鎖卡了」、「建議您去詢問一下律師，就算他們現在頒布新規定，一般都不能溯及既往的」。

也有網友列《公寓大廈管理條例》法規第二十三條第二項規定，「規約除應載明專有部分及共用部分範圍外，下列各款事項，非經載明於規約者，不生效力。」其中包含了禁止住戶飼養動物之特別約定。白話就是：沒有經過住戶中超過 50% 同意，該社區不可禁止動物入住。

原PO在留言串無奈又回，「沒有（得罪其他住戶），不過因為我們社區有其他人養大狗，好像是很常嚇到鄰居，導致他們開會討論」，而且一半以上住戶都同意。