ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

狗狗已10歲！新家住2年「突說不能養寵物」　管委會：送狗或搬家　

▲▼看房,房仲,代銷,新成屋,預售屋,買房,租屋,房東,租金,房租,小坪數,兩房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲管委會竟要求原PO把狗送走，或是請他搬家。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「遇到這種事情我要怎麼辦？」一名屋主透露，搬到新家已經2年，還有一隻毛小孩陪伴，殊不知近日管委會頒布新規「社區不能養任何寵物」，直接要求原PO送狗，不然就是搬家，讓他傻眼又錯愕。文章曝光後，全場網友都喊扯，「我沒看過買房子，房子屬於自己的，還不能養狗欸！」

一名網友在臉書《匿名公社》表示，目前住的大樓是2年前購買，當時就帶著愛犬一同入住，但問題來了，最近管委會竟宣布「社區不能養任何寵物」，甚至頻頻上樓要求原PO二選一，「求我搬家或是把狗送走，不然就要鎖我的卡！」

原PO強調，愛犬是隻老狗，已經10多歲了，不會亂叫平時也不出門，根本完全不會影響其他住戶，質疑管委會的處理方式是否合理，「遇到這種事情我要怎麼辦？」

底下網友怒轟，「扯，你得罪到他們？」「房子你買的，管委會有權禁止你家裡養什麼」、「不會出門就沒問題啊，房子是您專有的區域，除了噪音」、「你問他...他家的小孩也要送走嗎」、「找動保處或是一些愛心媽媽等團體來找管委會麻煩，他們就會收斂了」、「直接公布哪個社區吧，我沒看過買房子，房子屬於自己的，還不能養狗欸」、「是我就再養一隻比特犬，我相信就不會鎖卡了」、「建議您去詢問一下律師，就算他們現在頒布新規定，一般都不能溯及既往的」。

也有網友列《公寓大廈管理條例》法規第二十三條第二項規定，「規約除應載明專有部分及共用部分範圍外，下列各款事項，非經載明於規約者，不生效力。」其中包含了禁止住戶飼養動物之特別約定。白話就是：沒有經過住戶中超過 50% 同意，該社區不可禁止動物入住。

原PO在留言串無奈又回，「沒有（得罪其他住戶），不過因為我們社區有其他人養大狗，好像是很常嚇到鄰居，導致他們開會討論」，而且一半以上住戶都同意。

關鍵字：寵物管委會送狗毛小孩搬家

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「健康傳銷巨頭」蛋黃區商辦　二拍1748萬元流標收場　

知名外商健康食品傳銷集團「美兆生活事業股份有限公司」因「給付票款」強制執行，名下位於高雄蛋黃區的商辦遭法拍，二拍底價為1748萬元，4日開標，以流標收場。專家預估，地段精華，三拍有機會拍出。

3小時前

金龍海嘯強襲！中台灣千億案量遞延推出　14期在推23場最拚

中台灣第四季房市受到不穩定因素干擾，部分預計新案順勢推遲，目前已知約有超過千億案量遞延，而已上線銷售個案則出現進退兩難狀況，統整台中市熱門重劃區線上銷售個案數量，14期在售個案數約23案為最多，而七期新推案成交高低價差達每坪54.1萬元最誇張。

4小時前

【廣編】新竹新豐房市飆升　明新重劃區成高性價比首選

近年來，新竹房市持續升溫，位於竹科北面的新豐鄉因地理位置優越、房價相對親民，成為置產市場的新興熱點。根據實價登錄數據，過去一年新豐地區房價漲幅達32.1%，顯示出區域房市活力與發展潛力。

4小時前

瓊瑤輕生！　東區40年故居「可園」改建案還在蓋

作家瓊瑤住了40年的東區別墅「可園」，2021年投入改建，與建商合作將變身建案「將捷之琚」，瓊瑤家族可分回10戶。但不幸的是，瓊瑤今（4日）傳出在淡水民宅輕生，來不及看到建案改建完工。

5小時前

919後3新案銷售逾3成　華固：明年總推案量破400億

央行9月打房，新案市場來人量慘淡，但對品牌建商個案還是順順賣。華固今召開法說會，透露打房後推出總銷153億元3大案，信義區「吾雙」銷售近3成、北屯「華固豐滙」銷售超過3成、三重「華固織幸」更是賣了近5成。

6小時前

上櫃建商坤悅開發登鹿！　選址熱點新光田推純住宅「坤悅沐光邸」

隨著中科產值、交通建設一一到位，台中海線逐漸脫離過去蛋白區印象，成為搶手推案熱區，特別是特五號快速道路開通後，沙鹿「新光田特區」以近距中科與市心優勢，一躍西台中最大黑馬，吸引眾多建商爭相推案。上櫃公司坤悅開發深耕市區13年首度進軍海線，推出2-3房、雙衛浴、並有著電動車位的純自住大樓「坤悅沐光邸」，以一路累積的口碑，讓海線首座即是代表作！

7小時前

遠雄建設引領新住宅風潮　遠雄敦富打造社區共享理念

在全球倡導永續發展的大趨勢下，台灣建築業也不斷尋求轉型與創新。遠雄建設以FG NEXT中的「永續」與「共享」維為核心理念，以「美好共生 Living Better」重新定義了現代住宅的發展方向，透過家庭與社區共享的規劃、確保提供最好的建築品質與服務體驗，更成為顧客享受鄰里關懷共享的好夥伴。

8小時前

歇業建商積欠51.5萬地價稅　2筆持分地遭拍賣

高雄在地建商東津建設，陸續積欠地價稅約51.5萬元，遭法務部行政執行署高雄分署拍賣該公司名下的2筆持分地，底價分別為86.4萬元、3.9萬元，17日將三拍，專家分析，「萬年流標」機會大。

8小時前

永和人5645萬買新店中古豪宅　同社區竟藏不少藝人

新店豪宅「江陵誠」住戶有歌手張宇、演員謝祖武，該社區睽違3年多再現交易，7樓戶以5645萬元交易。在地房仲表示，該社區周圍生活機能佳，但算是相對比較低調的豪宅，隱密性不錯，但本次成交單價64.7萬元，但比這幾年房市大盤，該社區漲不多。

10小時前

17死「夏威夷三溫暖」舊址翻身租套大樓　傳產業者1.1億買下

台中市北區三民路三段「夏威夷三溫暖」在1996年發生火災，造成17人死亡，原址拆除後空地閒置多年，新地主蓋成多間全新出租套房的大樓，6年後順利以1.17億元出脫，新買家則是傳產企業。

10小時前

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

閒置32個月沒退租！　麻辣鍋品..

台積工程師來了！　租屋需求大公..

瓊瑤輕生！　東區40年故居「可..

17人搶七期資深豪宅　他加價6..

永和人5645萬買新店中古豪宅..

20年「蓮潭國際會館」熄燈　在..

「燒肉南霸天」起家厝11月底搬..

新家住2年「突說不能養寵物」　..

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房..

小時不懂事還有救！　估價師揭靠..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「健康傳銷巨頭」蛋黃區商辦　二..

金龍海嘯強襲！中台灣千億案量遞..

新竹新豐房市飆升　明新重劃區成..

瓊瑤輕生！　東區40年故居「可..

919後3新案銷售逾3成　華固..

上櫃建商坤悅開發登鹿！　選址熱..

遠雄建設引領新住宅風潮　遠雄敦..

歇業建商積欠51.5萬地價稅　..

永和人5645萬買新店中古豪宅..

17死「夏威夷三溫暖」舊址翻身..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366