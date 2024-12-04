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遠雄建設引領新住宅風潮　遠雄敦富打造社區共享理念

遠雄建設引領新住宅風潮 遠雄敦富打造社區共享理念（圖／遠雄提供）

▲3D示意圖，遠雄敦富不僅是遠雄建設在北屯機捷特區首推建案，更融合了品牌的社區共享理念。

圖、文／遠雄提供

在全球倡導永續發展的大趨勢下，台灣建築業也不斷尋求轉型與創新。遠雄建設以FG NEXT中的「永續」與「共享」維為核心理念，以「美好共生 Living Better」重新定義了現代住宅的發展方向，透過家庭與社區共享的規劃、確保提供最好的建築品質與服務體驗，更成為顧客享受鄰里關懷共享的好夥伴。

遠雄建設推動永續與共享的全新藍圖
遠雄建設長期積極落實永續經營，這次透過「遠雄敦富」建案，展現對社區共享的品牌願景。遠雄敦富不僅是遠雄建設在北屯機捷特區首推建案，更融合了品牌的社區共享理念，從人的需求出發，秉持共享企業核心價值，探討社區共享的客戶需求，進一步落實於產品設計。不僅為住戶提供舒適的居住空間，更促進了社區成員間的情感聯繫，讓共享生活成為現代住宅的新標準。

遠雄敦富社區共享設計 帶動新社區關係
遠雄建設重新制定多項公設設計原則，力求功能與美觀並重，每項公共空間不僅關注住戶交誼需求，更進一步促進住戶間的交流與互動。例如，大廳櫃檯區與後勤區動線更分明流暢，動線配置上讓住戶更輕鬆拿取包裹或外送；健身房規劃強化減震減噪設計，住戶享受運動樂趣時無後顧之憂。而視聽室則成為社區居民共享影視的多功能空間、舉辦視聽活動的理想場所，住戶能在此進行社交活動、共同擁有興趣嗜好，增強社區成員間情感聯繫。

因此，遠雄敦富的公設不僅功能性提升，更強化住戶間的情感交流。透過共享設計，滿足住戶對生活品質的需求，更透過社區共享理念讓住戶間的關係更緊密，營造出溫馨且充滿互助精神的社區氛圍。

LDK空間與家庭共享新關係

遠雄建設引領新住宅風潮 遠雄敦富打造社區共享理念（圖／遠雄提供）

▲透過客廳、餐廳、廚房三空間連結，達到視覺通透更讓動線順暢，動線完美串接。

此外，遠雄敦富在部分戶型的設計上更引入了LDK（L：Living Room / D：Dining Room / K：Kitchen）透過客廳、餐廳、廚房三空間連結，不僅達到視覺通透更讓動線順暢，不僅動線完美串接，同時保持公私領域各自獨立，在有限的空間創造無限的生活想像，開放的空間氛圍提升家人互動：讓做飯的人不僅能與客廳的家人隨時交流，還能享受明亮、通風的環境，提升家庭生活的質感與和諧氛圍，讓空間使用更高效，增添家庭生活的溫馨感。

遠雄建設引領新住宅風潮 遠雄敦富打造社區共享理念（圖／遠雄提供）

▲情境示意：開放的空間氛圍提升家人互動還能享受明亮、通風的環境，讓空間使用更高效，增添家庭生活的溫馨感。

結合永續與幸福的共享社區 住宅設計樹立新典範
遠雄敦富不僅是遠雄建設在機捷特區首推案，更是遠雄建設實踐FG NEXT「永續與共享」理念的指標個案，全新的社區共享模式，提升住戶的幸福感亦為都市生活注入更多溫暖與關懷。本案位於北屯機捷特區核心地帶，鄰近紅瓦厝公園、好市多賣場與北屯機捷總站，生活機能極其便利。結合社區共享、家庭共享理念，遠雄敦富由外到內皆滿足住戶對高品質生活的需求，更呼應了現代社會對永續發展的高度期待。

遠雄敦富基本資料
基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口
接待中心：台中市北屯區敦富路437號
賞屋專線：0800-502-555
坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)
企劃銷售：遠雄房地產
官方網站：https://www.fgrealty.tw/6sgqhj

關鍵字：遠雄建設遠雄敦富社區共享

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