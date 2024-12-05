25大宜居城市只台北上榜！大票台人「更愛1縣市」：各方面都優

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

全台各縣市都有自己的特色，住起來感覺也不太一樣。就有網友點名某縣市最宜居，「台中是不是最宜居的城市？小妹住過很多地方，台南、高雄、桃園、台北、台中、新北、宜蘭，感覺台中在各種方面都很優耶！」話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「台中是不是最宜居的城市？」文中丟直球發問，「台中是不是最宜居的城市？」會這樣說，是因為他住過很多縣市，包括台南、高雄、桃園、台北、台中、新北、宜蘭，比較下來後直讚，「感覺台中在各種方面都很優耶！」

原PO就細數，在天氣方面，台中屌打台北，氣溫怡人又不會經常下雨。玩樂方面，他認為草悟道超級好逛、台中歌劇院真的很美、逢甲夜市東西很多很頂。

看到貼文後，許多人也大讚，「要天氣有天氣，要夜生活有夜生活，要文化也有歌劇院、爵士音樂節，還會辦購物節抽獎，台中真的讚= =」、「真的很好尤其位置讚。」也有在地人打趣，「不是，絕對不是，不要再來了，一年比一年擠」、「天氣大勝，但人太多不要再來了。」

值得注意的是，全球最大旅外人士網站「InterNations」公布今年「全球25大宜居城市」，台北榮登第24名，鄰近的日本、韓國，甚至是美國都沒有城市入選。這份報告數據，來自居住於全球35國、53座城市的1萬2500多名旅外人士，根據5大關鍵指標進行評估，包括生活品質、安頓難易度、個人經濟狀況等。