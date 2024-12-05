人妻國中畢業「嫁到極品老公」　2間房她名下！全場羨煞：賺到了

▲原PO幸運嫁到好老公。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

極品老公典範！一名人妻透露，當年她「帶錢」嫁給老公，幸運碰上對的人，陸續買了2間房子都登記原PO名下，老公則負責繳房貸，下班還會做家事、教孩子寫作業，而且從來沒有半句的怨言。文章曝光後，網友紛紛羨慕回應，「這年頭親力親為的老公，已經不多了」、「妳上輩子一定拯救了宇宙！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，「18年前我帶錢嫁老公」，所幸嫁對人，她拿出積蓄支付房子的頭期款，並將房子登記在自己名下，婚後帶孩成了家庭主婦，而丈夫不僅負責房貸，下班後全面接手家務，從來沒有過半句怨言。

8年前，兩夫妻又買下一間出租房，「名字也是我的，也是隊友還房貸」。事實上，原PO的學歷只有國中畢業，老公則是大學畢業，因此他還包辦孩子的功課，讓原PO感到無比窩心。

底下網友紛紛羨煞回應，「不是每個帶錢嫁的都可以這麼好命」、「妳上輩子一定拯救了宇宙」、「這年頭親力親為的老公，已經不多了」、「賺到了」、「女人要結婚生子身上一定要有存款」、「所以婆婆在哪，我想聽你靠北婆婆」。

原PO也補充，老公是個極度節儉的人，襪子破洞也捨不得丟，買新的也不穿；他們每個月會回去看婆婆，老公給1萬孝親費，她還另外加碼5000元給老人家。