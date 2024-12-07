曾被地主丟資料羞辱　潤隆總林暐鈞親曝土開辛酸史

▲林暐鈞從第一線土開專員，一路做到潤隆建設總經理 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「直接拿了一疊資料丟在地上，叫我『抾（撿）起來』，之後便吐出一句『有看到齁？這就是建商』」潤隆總座林暐鈞回憶起多年前、當第一線開發專員時，遇上都更案地主的挫折故事。但這些沒有擊倒他，除了自我調適，也時時告訴自己「我在替公司執行任務。」

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上市建商潤隆總經理林暐鈞擁不動產、英語雙大學學位，年輕時待過工地，也在公家單位服務過。2004年時，因緣際會到興富發集團上班，從土地開發小專員做起，在開發部一做就是10多年。

10多年的第一線開發職涯中，印象最深刻、最挫折的一件事是什麼？林暐鈞回憶：「有一個都更案去拜訪地主時，其中1位地主可能為了想在家族成員面前展現主導性，直接拿了一疊資料丟在地上，叫我『抾（撿）起來』，之後便吐出一句『有看到齁？這就是建商』。」

雖然這都更案最終沒做成，但這些挫折並沒有擊倒林暐鈞。擁好EQ、頗具責任心的他說：「遇到挫折、難過的事情時，除了自我調適，也時時告訴自己，我是在替公司執行任務。」

在興富發開發部做了10多年後，2017時林暐鈞轉任潤隆開發部經理，受總裁鄭欽天肯定，加上集團也鼓勵內升，2023年4月便接任潤隆總經理大座。他說：「我從沒想過，有一天我會當總經理。」

▲林暐鈞職涯經歷整理。（圖／記者項瀚攝）

林暐鈞是哪一種長官？不具名員工分享：「林總跟大家關係都很好，沒有長官的大架子，也不是鐵血的長官，回想起來，好像不曾聽過他罵人。」

林暐鈞則說：「我比較圓融，強調協調、溝通，就是在總裁領導下去管理好公司，讓潤隆的業務運作順遂。」

最後談到總裁鄭欽天，林暐鈞說：「他絕對是我見過最認真的老闆，且非常有前瞻性，思想又快又跳，要跟得上真需要訓練，雖然有壓力，但也無時無刻在成長。」

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