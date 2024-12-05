黑浮集團旗下1店低調復業　民眾聞訊前來花光儲值金

▲咖啡品牌「黑浮咖啡」11月陷入財務危機、欠薪風波，該集團品牌也於11月22日公告全面暫時停業。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

連鎖咖啡品牌「黑浮咖啡」11月陷入財務危機、欠薪風波，該集團品牌也於11月22日公告暫時停業，不過，位於台中七期惠中路上的集團旗下品牌「奎克咖啡」悄悄低調復業，不過餐點品項、營業時間皆略減，消費者聞訊也紛紛趕來，「不知道何時又會結束營業，趕快把儲值金花光。」

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家住附近的陳姓民眾說：「我才剛致電總部要求儲值金退款，當時接電話人員曾表示會先記錄後再依序聯絡，也預告『旗下分店會陸續恢復營業，可以密切關注』，但一週過去，其實沒接到退款的電話，經過奎克咖啡時，卻意外發現開店了。」

▲惠中路上的集團旗下品牌「奎克咖啡」悄悄低調復業，不過餐點品項、營業時間皆略減。（圖／記者陳筱惠攝）

記者實地走訪，發現店內消費的民眾其實不少，但整間店僅3名服務人員，要消化龐大訂單十分吃力，點餐時也被預告不論是餐點、飲料都要等待，而消費者可點餐的品項，也大幅略減，餐點只剩2個品項、飲料也只有5、6款，與全盛時期琳瑯滿目的餐點、飲品可選擇大為不同，也讓品牌粉絲「不勝唏噓」。

現場也有消費者外帶大量餐點，還好心提醒其他消費者，「台中只剩這間店，趕快把儲值金、點數用掉，也不要再寄杯或儲值了。」現場觀察，消費者多為來消化儲值金額，不論餐點、飲品都是大量訂購。

▲惠中路二段基本上是咖啡品牌一級戰區，除奎克咖啡，還有The Cafe’By想 台中、卡啡那且都是旗艦店形式。（圖／記者陳筱惠攝）



據了解，整體佔地約100坪的奎克咖啡惠中店，營業約3年，是台中七期相當知名的網美咖啡廳，群義房屋楊承皓表示：「惠中路二段基本上是咖啡品牌一級戰區，除奎克咖啡，還有The Cafe’By想 台中、卡啡那，都是旗艦店形式。」

以周邊行情來說，建坪租金單價約2000元左右，經查，奎克惠中店是2間店面打通，房東有2位，分別是中科男與彰化法人，據了解過去月承租金額逼近30萬元。

楊承皓表示：「若是以目前市場上正常的方式，企業結束營業、歇業等因素，導致租約無法繼續，過去都是沒收押金，押金2~3個月不等。」

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