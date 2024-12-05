【廣編】宏道新竹帝寶×親子同樂會12／14~01／05火熱登場

▲《宏道新竹帝寶 × 親子同樂會》 12/14~01/05火熱登場。

圖、文／甲山林提供

12月耶誕迎新，今年在新竹有不一樣的選擇！自今年12月14日(六)起至明年1月5日(日)，一連四個周末，「愛山林」特別在「新竹帝寶」精心打造吃喝玩樂一應俱全的「親子同樂會」，陪您度過最難忘的聖誕與新年！

各大精彩大秀接力登場：12/14有全民驚艷的「即將成真火舞團」、12/22、12/29請到深受大小朋友喜愛的「紙風車劇團」、1/4有歡樂滿滿的「如果兒童劇團」、小朋友們的超級偶像「YOYO明星派對」和「MOMO見面會」與您相見，歡迎攜家帶眷，一同盡情沉浸在節日的熱鬧氛圍中！

每場精彩大秀皆需憑票入場，歡迎民眾至「新竹帝寶-接待中心」免費索票。此外，完成賞屋流程，就能領取「100元消費抵用券」，可用於農會市集攤位、胖卡餐車消費折抵，吃喝玩樂，不出城都能輕鬆滿足。

除了精彩的親子表演秀，「新竹帝寶」更準備了讓人流連忘返的周邊活動！現場不僅有特色十足的農會市集，農特產品產地新鮮直送；造型胖卡餐車與手作好物，在歡樂之餘也能盡享地道風味；更有孩子們夢寐以求的超大型恐龍探索氣墊樂園與巨無霸主題樂園輪番上陣，充滿趣味的彈跳滑梯與挑戰項目，讓美好時光充滿幸福和笑聲！

活動專線：(03)520-6868

活動地點：【新竹帝寶】新竹市香山區華德福街168號對面