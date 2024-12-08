台中房市7月高點後急凍　估價師：量縮警訊出現





▲台中市10月與11月的單月交易量均較7月顯著下降、新青安申請月減百億元，皆顯示市場交易熱度快速回落。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市買賣移轉棟數於7月創下單月新高5969棟後，隨著下半年信用管制政策效應逐漸顯現，房市氛圍發生轉變，10月與11月的單月交易量均較7月顯著下降，減少超過 1500 棟，新青安申請月減百億元，皆顯示市場交易熱度快速回落。

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央行於今年6月和9月接連實施第六、七波信用管制政策，對房市交易量造成顯著衝擊，以台中市來說，7月買賣移轉棟數創下單月新高5969棟後，10月與11月的單月交易量均減少超過 1500 棟。

政策面引響包含信用管制影響擴大，如第七波信用管制使貸款成數及條件更加嚴格，壓抑了部分買方的購屋意願，尤其是投資性需求受到抑制。另外銀行核貸收縮，銀放緩貸款審核進度，間接減少資金進入市場的速度，進一步抑制交易量。

▲新青安申請月減百億元。（圖／業者提供）

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「雖年底旺季效應有望啟動，但貸款政策仍是重要變數，須密切留意銀行核貸政策對購屋意願的影響；此外，雖然現階段成交價格仍維持穩定，但倘若交易量能出現顯著滑落，或因政策因素進一步擴大限制市場，皆會導致市場觀望情緒再度升溫。」

陳孟筠另外指出：「新青安房貸自2023年8月推出後，快速推動了市場活力；然而，觀察近期列為核貸主幹代表的新青安房貸表現，五大銀行新青安撥款金額與新承做購屋貸款放款金額之佔比一路從6月高點的40.9%，逐月下修至32.6%，其中撥款金額更是創下自今年2月以來的低點，僅286億元，月減近百億元。」

還有一個數據，就是「建築貸款餘額」在限貸令、工料雙漲、央行升息及平均地權條例等影響之下，年度貸款增減量表現自2020年起逐年走跌，收斂力道日趨顯著。

▲建築貸款餘額逐年走跌。（圖／業者提供）

對開發商來說，由於政府可能再度祭出更嚴格的信用管制或打房措施，例如提高貸款利率、降低貸款成數等，建商擔憂未來融資環境變得更加嚴峻，已推個案會選擇加速開工以趕在政策影響擴大前完成相關流程，而尚未開案的會選擇延後推案持續觀察市場動態，又或者重新設定產品定位，原本規劃適合換屋族的中坪數，變更成可符合貸款門檻的低總價小宅。

對此，不具名開發商則表示：「早在銀行滿水位風聲前，業界知道可能遭遇此困境後，分為乾脆不貸款、不購地、不推案為一群，另一群則是將過去申請的土建融快速排撥，以免夜長夢多。」

如今新青安政策將在2026年7月截止不再補貼，也有大型開發商認為：「政策面的補貼若不能長期延續，勢必成為房地產市場上的動盪的因素，而過去對於不論是建商、消費者施加的金融限縮，到最後贏家除了超收稅額的政府，還有就是放款的金融機構，不動產業成為箭靶，就像八大行業一般，處處受到限制與詆毀。」

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