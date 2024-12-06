宮廟旁房價狂漲「一堆人搶買」：不在意嫌惡設施？　網吐1中肯原因

▲原PO好奇，還有人在意嫌惡設施嗎？（示意圖／取自pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

買房要考量的事情有很多，像是地段、預算、屋齡等等，一名網友表示，以往嫌惡設施如殯儀館、高壓電塔或宮廟，會導致房價下滑但近期部分建案即使鄰近這些設施，房價不僅未受拖累，甚至持續上漲。對此，信義房屋專家表示，如果是陰廟跟殯儀館一定會影響。

有網友在Dcard發文，「有多少人買房真的在意嫌惡設施？」許多人在購買房屋時，似乎並不太在意鄰近的嫌惡設施。這些嫌惡設施包括殯儀館、宮廟、高壓電塔、醫院和加油站等，通常是大家希望遠離的設施。

不過他近期發現，近年來出現不少建案，隔壁就是嫌惡設施，像是三重附近的宮廟第一排、江翠北C區殯儀館附近等，未受嫌惡設施影響，價格沒有特別低，反而不斷上漲，許多人排隊瘋搶，「是行情跟情緒過熱蓋過嫌惡設施，還是其實現代人根本已經不care了呢？」

貼文曝光，有網友直呼「便宜治百病」，「房價和房貸比嫌惡設施更可怕」、「當你看到這些地方你買不起，然後要通勤更遠的時候，你就會覺得這其實也沒什麼」、「窮人還有什麼好挑剔的？就算是福地，價格便宜我都敢去住」。

不過有過來人分享，「自從我家隔壁來了一家寵物殯葬，開始大小事不斷，對方像惡霸一樣惹事挑釁，大聲喊話他們認識警察里長議員代表，報警也是被搓湯圓搓掉了，我們也拿他沒辦法，最嚴重的是有次他們不知道偷燒了什麼，差點把附近的房子跟樹燒掉，搞得我們連睡覺都無法安穩，真的寧願買貴一點也不要有這種惡鄰」。

▲大家都想買便宜的房子。（圖／記者張菱育攝）



對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房價都很貴，便宜的房子一定會有人買，只是轉手時不好賣而已，不要正對面或緊鄰的話，影響會比較小，現在台北市的房子供不應求，願意買的基本上都是在地人。

事實上，他就曾住過附近有宮廟的房子，因為有固定的祭祀時間，恰好都是上班時間，對他的生活作息影響並不大，唯獨假日多少會被聲音吵醒。