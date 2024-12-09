恐怖房客深夜狂打70通電話　質問房東：為何我房間有蚊子！

▲原PO曝家人遇到恐怖房客。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，家人遇到一位恐怖房客，深夜打了70多通電話，只為了質疑，「為何突然有一隻蚊子飛進我住的屋內」、和為什麼手機突然無法使用等問題，「這個房客言行已不是常人可以理解。」

原PO在臉書社團《房東互助會》發文，家人出租前標明4點，「禁寵、禁煙、 現況出租，準時繳租」， 一位恐怖女房客看了房間表示想租。簽約後，房客卻說，「租房就有權利要求屋內什麼東西需要及不要，房東就要配合。」還開嗆，她十年換了2、30個房東，她不會不懂租屋。

數日後房客入住，原PO表示，「接近深夜傳訊抱怨社區及住屋處一些問題，隔日早上家人看到訊息後回覆告知，可以約時間過去看看。房客完全不接受家人過去查看，但每天不斷抱怨相同問題，並說住得非常痛苦、每天都睡不好。」

原PO說，房客強調她不會搬走，還要揚言要輕生，「家人聞訊，立即聯絡房客契約留下的緊急聯絡人，但發現電話是假的，也就是一開始租客就有計劃留假訊息！之後立即報警並去電詢問1925安心專線，雙方的回覆都是只能等事情發生後再處理。」

不僅如此，房客還猛打電話，質問為何突然有蚊子飛進屋內，手機為何突然無法使用等。原PO指出，「當時家人因在外出差，隔日需早起，怕關機鬧鐘不會響，因此將手機關靜音並放置離床鋪較遠的地方，隔天一早發現從凌晨三點多一直到早上總共斷斷續續來電70多通未顯示號碼的電話，之後突有一個顯示號碼的陌生室內號碼來電，家人接了之後，就是這位房客！」

房客表示，「為何半夜不接電話，房東為何不做好服務」，要房東給人真的在外縣市的證明。原PO說，「家人覺得對方根本無理取鬧，斷然拒絕。家人再次詢問對方如果這麼不滿及痛苦，可以返還全數押金，房客可以搬走」，房客還是強調不會搬，依然在深夜狂傳騷擾訊息。

原PO表示，「這個房客言行已不是常人可以理解，基於同是在出租房屋，請此群組內如不能接受這樣的房客的房東作為警惕並小心，以免厄運纏身！」

原PO強調，「家人已對此人刑事提告，所有對話紀錄不便在此公布。雙方簽約一年、實際租住約兩個月，房客擺明說第三個月沒錢付租金，我們再三協調已返還全數兩個月押金、千辛萬苦地已把房客打發走！」

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