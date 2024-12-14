買房會選「高鐵 or 台鐵」附近？　網給另1種答案：唯一指名

▲比較喜歡高鐵宅還是台鐵宅？（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房前，通常也會考慮到周遭的機能、交通是否方便等，近日有網友發文表示，高鐵速度快，但是站比較少；台鐵班次多，但速度就比較慢，如果要買房，會傾向選擇高鐵宅還是台鐵宅？貼文曝光後，掀起討論，信義房屋專家則表示，台鐵宅的話，要看是在哪一站，像是汐止，住在附近也算方便。

有網友在PTT的home-sale板上，以「高鐵宅跟台鐵宅，喜歡哪個宅」為標題發文，提到如果住在高鐵附近，若時常有跨縣市的需求，就會很方便，不過因為高鐵的站比較少，所以其實轉車也比較麻煩。

接著原PO說，若住在台鐵附近，優點就是班次比較多、價格比較便宜，但是速度則慢了些。如果以高鐵宅和台鐵宅來選擇，大家比較喜歡哪一種？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「台鐵算嫌惡設施吧」、「絕對是高鐵啊」、「高鐵就是未來蛋黃區，不用懷疑」、「窮=台鐵，富=高鐵，就這樣」、「台鐵可靠度沒有高鐵高，沒辦法，台鐵車種繁多，號誌上又有很大的改善空間」。

還有網友表示，「捷運宅，台北市的捷運站附近」、「雙北最好捷運、北捷，其他地方最好高鐵，台鐵加分項，但實在無法跟高鐵、北捷比」、「當然是捷運宅」、「北捷，票價比高鐵便宜，車廂比台鐵乾淨」、「唯一指名台北捷運板南線宅」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以台鐵宅來說，主要是看在哪一站，有一些特定的站進出量大，像是汐止，住在附近還是算方便，至於台鐵算不算嫌惡設施？曾敬德認為，要看「對你生活有沒有影響」。

再來是高鐵宅和捷運宅，曾敬德指出，高鐵就是長程、長途運輸，「城市運輸、都會區移動的概念」；捷運則是車站數量多，路網越來越發達，大家的依賴性很高，所以以受歡迎程度來看的話，還是比較多人會選擇捷運宅。