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退休後住進市中心、擁抱大自然！「遠雄峰蘊」給第二人生更多的可能

▲▼遠雄峰蘊,市中心,高雄。（圖／遠雄峰蘊提供）

▲「遠雄峰蘊」立地高雄科工特區，市中心機能齊備，商圈、醫療院所、休閒綠地都在身邊。

圖文／遠雄峰蘊提供

換屋，就是換一種生活！退休後想要與自然共居，同時也需要倚賴各式城市機能，該如何取捨？在「遠雄峰蘊」，自然與便利不用二選一，自家就有超大陽台可以蒔花弄草，下樓就是隔絕塵囂的私享花園，便利商店、商圈散步就到，區內也有豐沛的醫療資源，這樣的環境讓從台北嫁到南部的吳太太一見傾心，辛苦了大半輩子，是時候為自己盡情揮灑了！

「遠雄峰蘊」坐落於高雄三民區精華地段，27層樓高垂直綠化建築，如同一座天空森林昂然矗立於市心，附近四大商圈環繞，百貨影城、連鎖餐飲、庶民小吃、醫療院所應有盡有，交通方面也有國道、捷運、輕軌、台鐵等眾多選擇，台鐵綠園道、科工館、運動中心、游泳池……等近在咫尺，提供多元的生活休憩場域，未來鄰近的71重劃區更將打造觀光旅館、複合商場、5.8公頃綠帶，渡假不用遠求，隨時都可以來一場說走就走的小旅行。

優雅退休首重機能，生活、醫療、綠意在身邊

吳老師夫妻倆計畫在退休後，舉家從屏東透天厝搬到「遠雄峰蘊」，因為吳太太年輕時住在台北，之後嫁到屏東，實際在兩地生活過，深切體會到「城市有城市的方便，鄉下有鄉下的美好」。吳太太認為年老後，很多事都會感到力不從心，需要生活在交通便利、生活機能豐富的環境，才能愜意享受退休生活。

「遠雄峰蘊」附近就有超市和便利商店，不用買個東西就得開車出門，日常所需都在步行範圍內，到商圈採買或去高醫回診也很方便，讓樂齡族可以輕鬆打理自己的生活，不用經常麻煩子女。

3房全室採光通風，雙景觀陽台放大生活尺度

住慣鄉下的吳太太，希望家裡有空間可以種花、養貓，「遠雄峰蘊」雙景觀大陽台讓她讚不絕口，她曾聽朋友提過這種獨特的「高雄厝」陽台設計，實地參觀後才發現這個空間真的很好運用！不只可以種植盆栽，也能布置成喵皇的活動空間。此外，陽台還能做為室內與戶外之間的緩衝區，避免直面颱風和太陽直射，提供她足夠的安全感，她說：「有大陽台住起來感覺舒服很多，讓家的氛圍不一樣！」

儘管從透天厝換到大樓，吳太太對於房子的採光、通風一點都不將就，「遠雄峰蘊」43坪3房格局，每間房皆採光充沛、空氣流通，連浴廁都有開窗，讓吳太太感到非常滿意。同時，室內空間規劃靈活、高坪效，讓他們夫婦和兩個女兒住起來剛剛好，「可以溫馨互動，又不會互相干擾。」

▲▼遠雄峰蘊,市中心,高雄。（圖／遠雄峰蘊提供）

▲「遠雄峰蘊」3米深跳島陽台，在家就能擁有自己的小花園，自然觸手可及，也能為寵物打造活動空間。

與自然共居，有鄰有伴更無憂

吳老師原以為都市大樓就是一片水泥叢林，沒想到「遠雄峰蘊」竟然在大樓內藏著一座森林！二樓漂浮花園把綠意和自然引入生活中，比頂樓或一樓的花園更有隱密性與歸屬感，住戶下樓就能到花園散步，「感覺完全就像是自家的庭院！」

吳太太認為，「遠雄峰蘊」不只擁有市中心的便利，也保有鄉下的舒心綠意，她最期待的，就是每天和先生一起逛花園、一起走路去逛賣場，偶爾想外出踏青，開車很快就能上高速道路，去哪裡都很方便。
第一次住大樓的吳老師，則期待有鄰居的生活，他認為退休後在家的時間變多，有鄰居彼此照應、閒話家常，社區有專人管理，比住在鄉下透天的獨立生活更讓人安心，常與人交流互動，也能讓自己保持年輕，「遠雄峰蘊」鄰居素質高，社區公設品質更是遠雄的招牌強項，讓他對退休後生活充滿信心！

▲▼遠雄峰蘊,市中心,高雄。（圖／遠雄峰蘊提供）

▲吳先生與周小姐夫婦倆現皆為學校老師，超前部署退休換屋生活，對未來充滿期待。

高雄市心漂浮森林【遠雄峰蘊】37～43坪
禮賓專線：07-3893999
了解更多：https://www.fgrealty.tw/6ms8n8

 

關鍵字：遠雄峰蘊市中心高雄

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