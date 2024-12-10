今年家戶成長超過18萬戶創高　信義：交屋量大有影響

▲2024年全台人口持續減少，近年結婚對數也維持低量，但家戶量成長數量驚人。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

2024年全台人口持續減少，近年結婚對數也維持低量，但家戶量成長數量驚人，達942.5萬戶，較去年底成長18.4萬戶，寫下新高紀錄。信義房屋專家表示，家戶數增加，可能除了近年交屋量大，也與稅賦設籍有關。

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不過，2024年總人口數仍萎縮，截自10月底為2340萬人，已經較去年底的2342萬人，減少約2萬人，且近年結婚對數維持低量，每年約12萬多對，不過年家戶量成長數量驚人。

2024年前10月總戶數達942.5萬戶，創下歷史新高，較去年底成長18.4萬戶，增幅也寫下28年新高。而2013~2022平均每年增加約9萬戶。

▲近10年全台家戶數，每年增加數量變化。（表／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，家戶數增加，主因除交屋數量多，可能也與持有稅、交易稅有關，「現在持有稅包括土地稅、房屋稅，都必須設立戶籍才能有自用住宅優惠，尤其是新房屋的房屋稅特別貴，因此交屋後多會設籍節稅。」

另外，像是房地合一稅要使用400萬元免稅條件，也必須綁定連續設籍滿6年的規定，許多稅制的改變會導致分戶設籍狀況更為積極。不過，曾敬德補充：「持有稅與房地合一稅對於設籍條件不盡相同，建議民眾有節稅規劃時都要特別問清楚。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，總人口數減少、家戶數量增加，最直接反應的就是「平均每戶人口數」下降，據今年統計數字已來到2.52人，且呈現逐年遞減趨勢。

葉沛堯觀察，即使央行在919打房，市場大降溫，但以雙北為例2房物件還是相對跑得動，有需求，這要的產品格局也是目前市場上最符合首購剛需的產品。

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