開店40年刀削麵盤讓　專家：月售200碗牛肉麵打平租金

▲老店「韓家刀削麵」，位於屏東市林森路，開店已41年，近期再度傳出盤讓。（圖／翻攝自Facebook／韓家刀削麵）

記者張雅雲／高雄報導

每次經過都是滿滿排隊人潮的老店「韓家刀削麵」，位於屏東市林森路，開店已41年，年初老闆曾無預警宣布盤讓，近期再度傳出盤讓消息，老顧客直呼不捨，急著再去用餐，專家分析，以該店主打的牛肉麵單碗150元換算，單月賣200碗店面租金就回本。

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「韓家刀削麵」位於屏東市林森路，最受老饕歡迎的刀削麵條，充滿嚼勁，一賣就是41年，是不少在地人從小吃到大的好味道，今年1月初老闆因年紀大想退休，曾公告盤讓，不少在地人都覺得相當可惜，今年2月由原本店內的邱姓員工接手，沒想到近期再傳出盤讓訊息，引來老顧客直呼不捨。

邱姓老闆娘透露，盤讓金額不方便透露，屆時會跟技術一起轉移，由於這是間很有意義的店，她是因為分身乏術才想找人接手，屆時會盤讓到有人傳承為止。

▲林森路位於屏東市區，具穩定的在地客跟學生族群支撐，人車潮不斷。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該店地坪約20坪，地上物未保存登記，在地仲介預估，月租金約落在2~3萬元，若以該店主打的牛肉麵一碗150元換算，先不計其它成本，單月售出200碗租金就能打平。

台灣房屋屏東民和加盟店店東范耀元表示，林森路商圈位於屏東市區，周邊有屏東大學、屏東太平洋百貨等，商業機能相當成熟，林森路沿線餐飲業林立，有不少餐飲老店，具穩定的在地客跟學生族群支撐，從早到晚人、車潮不斷，一有店面釋出，空租期都不長，很快就有業者承租。

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