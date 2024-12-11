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華固投資台中100億　鍾榮昌：看好1區勝過13期

▲▼ 華固,台中,推案,鍾榮昌 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲華固建設董事長鍾榮昌出席認為，明年房市推案量會減少，但供應量大的區域，房價將會有5~10%的修正空間。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠、項瀚／台中報導

營建資優生華固（2548）適逢35週年，（今）台中客戶服務中心正式啟用，華固建設董事長鍾榮昌出席認為：「明年房市推案量會減少，但供應量大的區域，房價將會有5~10%的修正空間。」以台中來說，鍾榮昌相對看好14期勝過13期。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

華固建設35年來開發投資興建近100個建案，累積銷售業績金額約2000億元，首次跨足台中市場「華固頂滙」就創下最高價86.12萬元佳績，目前在中台灣推出第二案「華固豐滙」，兩案合計總銷就高達155億元。鍾榮昌認為北屯區因為有巨蛋、漢神百貨又緊鄰水湳、低密度規劃是最適合花園住宅的示範區。

▲▼ 華固,台中,推案,鍾榮昌 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲首次跨足台中市場「華固頂滙」就創下最高單價86.12萬元佳績。（圖／記者陳筱惠攝）

鍾榮昌致詞時表示：「台中擁有產業支撐、人口紅利、又在台灣中心，我們目前已佈局5塊土地，投資100億元，拿下1萬坪土地，期待變成建築業的LV，目標一年一案，對於台中水湳經貿園區周邊、14期重劃區看好，只是周邊推案不多，但中長期相當看好。」

對於目前打炒房政策，鍾榮昌認為：「任何產業的生產量都是看市場需求，建築業也一樣，供給太多的區塊是資源的錯置、浪費，我想同業都會受到政策緊縮，都會考慮市場供需，但特定高端市場受政策影響相對較小，因此高端個案仍能有不錯的表現。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察華固建設佈局中台灣土地，以北台灣為主，5案共計總銷有望達到311億元，除了在售案，未來3塊分別將在2025、2028年推出。

觀察華固建設Q3營收71.6億元，稅後純益15.24億元，年減27.7％，但EPS（每股純益）達5.01元，仍賺半個股本。事實上，華固今年完工交易量較少，僅「華固中原置地」、「華固文臨」合計總銷78億元。

展望未來幾年，華固每年都有百億元以上案量完工，明年完工個案包括「華固大安學府」、「華固得月」、「華固中央置地」、「華固時代置地」合計總銷283億元。

▲▼ 華固,台中,推案,鍾榮昌 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中台灣推出第二案「華固豐滙」總銷47億元。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋中三區協理方浩銓認為：「上市櫃建商看好水湳經貿園區腹地大且重大建設多，且2025年開始水湳重大建設逐步落成，未來商業氣息濃厚，但又有中央公園的大型綠地，屬於最多元發展的重劃區，搭配鄰近的14期重劃區相互拉抬，目前成交價格坐8望9，吸引指標建商進場推案。」

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關鍵字：華固建設台中市房市住宅發展14期13期

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