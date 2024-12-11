高市2024「最後一標」祭13.5億土地　小港地獨占12.5億受矚目

▲高雄市地政局11日釋出Q4土地標售資訊，推出７標８筆土地，總底價13.59億元。（圖／高雄市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

2024年最終場！高雄市地政局11日釋出Q4土地標售資訊，推出7標8筆土地，總底價13.59億元。其中一筆位於小港89期重劃區土地，底價高達12.59億元，光是一標就佔此次標售總金額93%，專家分析，單一標底價高到連建商都擔心貸不到款，流標機會大。

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高雄地政局表示，Q4開發區土地標售，共計推出7標8筆建地，將在12月25日開標，合計總底價13億5924萬4125元。

最受建商矚目的只有一標，位於小港第89期重劃區，位於松園一路與松園八路的三角窗，屬於小港森林公園第一排，坪數達1945.46坪，為「商三」建地，換算單坪底價64.76萬元，總價12.59億元。

其餘標售土地均為「小地」，包括位於99期重劃區的2筆「住五」土地，面積各約20坪及51坪，每坪底價各為120.29萬元、133.12萬元，其餘的4筆土地，分別在林園及大寮農地重劃區，各有2標，面積僅介於6.35~20.8坪之間。

編號 行政區 段別 地號 面積 (坪) 使用分區 單價 (元/坪) 總價 (元) 1 小港 松金段 20-1 1945 第三種商業區 64萬7603 12億5988萬5793 2 左營 新上段一小段 9 20.19 第五種住宅區 120萬2975 2429萬7603 3 三民 河東段 21 51.2 第五種住宅區 133萬1240 6816萬5029 4 林園 港子埔段 1282-55 1282-55 16.9 住宅區 11萬8678 201萬400 5 林園 王公廟段 1920-20 1920-20 18.45 住宅區 12萬5620 232萬2000 5 林園 王公廟段 1920-21 1920-21 2.42 住宅區 12萬5620 30萬4000 6 大寮 赤坡段潮州小段 4629-6 7.56 住宅區 16萬992 121萬7500 7 大寮 赤坡段潮州小段 4629-44 6.35 住宅區 16萬4628 104萬5800

▲高市府地政局第4季開發區土地標售。（ETtoday製表）

高雄市建築公會理事長陸炤廷表示，目前看來，建商多半只對小港的土地比較有興趣，較有機會標出，但因底價不便宜，大型建商較有意願投標。

不過就算依底價標出，未來推案，土地價格加上開發成本，新案價格將挑戰小港4字頭天花板，對當地民眾來說，目前小港預售案均價30~35萬元是行情，若接近4字頭，自住客接受度有限。

此外，底價金額突破10億元，連開發商都要做好心理準備「貸款難」，由於央行8月起調控不動產放款額度，不只民眾申請房貸難，建商也受到銀行法72-2「不動產放款天條」的限制，也降低建商投標意願，預估流標機會大。

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