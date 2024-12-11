高市2024「最後一標」祭13.5億土地　小港地獨占12.5億受矚目

▲高雄市地政局11日釋出Q4土地標售資訊，推出７標８筆土地，總底價13.59億元。（圖／高雄市地政局提供）
記者張雅雲／高雄報導
2024年最終場！高雄市地政局11日釋出Q4土地標售資訊，推出7標8筆土地，總底價13.59億元。其中一筆位於小港89期重劃區土地，底價高達12.59億元，光是一標就佔此次標售總金額93%，專家分析，單一標底價高到連建商都擔心貸不到款，流標機會大。
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高雄地政局表示，Q4開發區土地標售，共計推出7標8筆建地，將在12月25日開標，合計總底價13億5924萬4125元。
最受建商矚目的只有一標，位於小港第89期重劃區，位於松園一路與松園八路的三角窗，屬於小港森林公園第一排，坪數達1945.46坪，為「商三」建地，換算單坪底價64.76萬元，總價12.59億元。
其餘標售土地均為「小地」，包括位於99期重劃區的2筆「住五」土地，面積各約20坪及51坪，每坪底價各為120.29萬元、133.12萬元，其餘的4筆土地，分別在林園及大寮農地重劃區，各有2標，面積僅介於6.35~20.8坪之間。
|編號
|行政區
|段別
|地號
|面積 (坪)
|使用分區
|單價 (元/坪)
|總價 (元)
|1
|小港
|松金段
|20-1
|1945
|第三種商業區
|64萬7603
|12億5988萬5793
|2
|左營
|新上段一小段
|9
|20.19
|第五種住宅區
|120萬2975
|2429萬7603
|3
|三民
|河東段
|21
|51.2
|第五種住宅區
|133萬1240
|6816萬5029
|4
|林園
|港子埔段 1282-55
|1282-55
|16.9
|住宅區
|11萬8678
|201萬400
|5
|林園
|王公廟段 1920-20
|1920-20
|18.45
|住宅區
|12萬5620
|232萬2000
|5
|林園
|王公廟段 1920-21
|1920-21
|2.42
|住宅區
|12萬5620
|30萬4000
|6
|大寮
|赤坡段潮州小段
|4629-6
|7.56
|住宅區
|16萬992
|121萬7500
|7
|大寮
|赤坡段潮州小段
|4629-44
|6.35
|住宅區
|16萬4628
|104萬5800
▲高市府地政局第4季開發區土地標售。（ETtoday製表）
高雄市建築公會理事長陸炤廷表示，目前看來，建商多半只對小港的土地比較有興趣，較有機會標出，但因底價不便宜，大型建商較有意願投標。
不過就算依底價標出，未來推案，土地價格加上開發成本，新案價格將挑戰小港4字頭天花板，對當地民眾來說，目前小港預售案均價30~35萬元是行情，若接近4字頭，自住客接受度有限。
此外，底價金額突破10億元，連開發商都要做好心理準備「貸款難」，由於央行8月起調控不動產放款額度，不只民眾申請房貸難，建商也受到銀行法72-2「不動產放款天條」的限制，也降低建商投標意願，預估流標機會大。
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