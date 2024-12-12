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港點自助、夾娃娃撤出　「林皇宮」千坪1樓店面改裝招租

記者張雅雲／高雄報導

台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」2017年進軍港都打造高雄「林皇宮」，近期1樓重新改裝，有1千坪面積釋出招租，林皇宮表示，目前限制餐飲業承租，單坪月租金至少2500起跳，愈近富邦凹子底案完工，租金還有上調空間，已吸引不少大型餐飲業者詢問。

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▲▼ 高雄,農16,林皇宮,店面,博愛路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」2017年進軍港都打造高雄「林皇宮」，近期1樓重新改裝，有1千坪面積釋出招租。（圖／記者張雅雲攝）

台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」2017年進軍高雄，投資逾18億元打造高雄最大婚宴會館「THE林皇宮」，位於北高農16蛋黃區，正對凹子底森林公園，走頂級奢華路線，以空間寬敞、氣派豪華的宴會廳，吸引消費者目光。

▲▼ 高雄,農16,林皇宮,店面,博愛路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲林皇宮1樓原本的港點與夾娃娃機店已撤出，近期重新改裝完成。（圖／記者張雅雲攝）

2023年1樓原本的吃到飽餐廳「森林百匯」突結束營業，4月改由連鎖品牌「櫥窗港點」，以及「熊貓夾美食」的自家夾娃娃品牌進駐，引來民眾一陣錯愕。

高雄林皇宮總經理柯光龍指出，港點與夾娃娃機已經撤出，整個1樓有1000多坪的空間，若業者有意願承租，目前限定餐飲行業，單坪租金開出2500~3000元，愈近富邦凹子底案完工，租金還有上調空間，已吸引不少大型餐飲集團詢問，至於品牌則不方便透露。

▲▼ 高雄,農16,林皇宮,店面,博愛路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲漢神巨蛋商圈成為新的市中心，博愛路人潮、車潮都很穩定。（圖／記者張雅雲攝）

高雄林皇宮總經理特助賴聖文坦言，本來自營的夾娃娃機店，是想增加人流，但經營後才發現夾娃娃的客群，與用餐的客群不太相符，開始調整品牌定位，2店撤出後，近期1樓全面改裝完成，規劃為5間小型宴會廳。

像是臨博愛路的「熊貓夾美食」舊址，現在已經規劃為宴會廳，也可以隔成2間約50坪的店面，室內可容納100~150個座位，有不少知名餐飲業相當感興趣。

住商不動產高屏澎區協理林棋博分析，北高雄崛起，漢神巨蛋商圈成為新的市中心，博愛路人潮、車潮都很穩定，而且附近有凹子底、巨蛋2個捷運站，交通相當便利，帶動店面租金居高不下。

租賃日期 店面 月租金 單坪租金
2024/1 三山燒肉 25 萬 1160
2023/4 佳德汽車 45 萬 2926
2022/5 全聯/儷美 120 萬 1358
2020/9 韓八燒肉 80 萬 2301

▲博愛路實登歷年店面租金行情。（ETtoday製表）

此外，沿線因具廣告效益，店面釋出量也不多，若不需重新自建店面，租金行情約每坪2000~2500元，即便是動輒百坪、月租金超過50萬元的店面，因為能見度高，仍有大型品牌、連鎖餐飲等業者願意承租，以三角窗大型店面來說，因為是特殊產品，因此月租金都在50萬元以上。

林棋博分析，博愛、明誠路一帶已經成為餐飲業的激戰區，目前如「茶六」、「三山」、「赤鬼」、「溜溜酸菜魚」等連鎖餐飲品牌都陸續進駐，附近也有不少王品系列餐廳，甚至有知名燒肉店也指名要找博愛路附近的店面，之前因空租店面的室內面積不夠大，未能成功展店。

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關鍵字：高雄林園婚旅集團林皇宮餐飲業租金博愛路

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