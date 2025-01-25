「中古屋跌5%！」　帥過頭：2025房市代表字「換」





▲央行919打房後，仲介、預售市場交易量萎縮。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

「2024房市代表字是『龍』，楊金龍的龍；2025則為『換』，換工作的換。」知名投資客帥過頭表示，2025年交易量不會明顯回升，不動產業者沒工作，大家去換工作。價格方面，他認為整體中古屋跌5%，預售屋則還不會動。

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知名投資客帥過頭接受《ETtoday新聞雲》訪問，他說，2024年房市代表字為「龍」，楊金龍的「龍」，「2024年最大的事情就是919第七波信用管制，房市完全就是楊金龍一個人的武林，他說的算。」

帥過頭表示，919打房之後，市場交易量縮，預期2025年也不會明顯回升，因此認為2025年房市代表字為「換」，換工作的「換」，「不動產業者沒工作了、沒收入了，大家去換工作。」

價格方面，帥過頭表示，919後市場量縮，中古屋會先反應價跌，估2025年中古屋房價下跌5%，但預售屋還不會動，「市場空頭時，預售房價要跌，至少需要1年以上反應時間，因為過去已經開賣的案子，如果往下降價，就無法對已購客交代。」

▲帥過頭認為，2025年整體中古屋價跌5%，預售則不會動。（示意圖／ET資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，中古市場價格走勢，主要還是跟屋主的個人狀況、心態有關，「有些人可能有較急迫的資金需求，也可能有些人帳面獲利高，願意稍微讓利出售，拼成交。」

另外，曾敬德強調，在市場量能低迷的情況下，推案量大、交屋量大的區塊最需留意，若剛需買盤不足，交易量無法支撐供給量，那房價就可能出現整體性的修正。

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