月租5000元起！　高雄「老司機大樓」入住門檻低

▲高雄有棟「老司機」大樓，外觀掛著一排招牌，分別有「芭比7F」、「絕色6F」、「暖暖3F」等。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄有棟「老司機」大樓，外觀掛著一排招牌，分別有「芭比7F」、「絕色6F」、「暖暖3F」等，當地人「懂得都懂」，在地仲介透露，該棟大樓為住商混合大樓，自住客不多，多以商業用途為主，近年成交量不多，套房月租金約5000元，老司機入住門檻低。

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該大樓位於高雄市七賢一路，屬於南高蛋黃區，外觀掛滿整排招牌，五顏六色一眼望去就是「美麗傳說12F」、「芭比7F」、「絕色6F」、「盈盈4F」、「暖暖3F」等，是不少熟門熟路的老司機常去的「聖地」，不過因常涉及違法性交易鬧上新聞，也成為警方熱門查緝地點之一。

▲七賢路沿線商家林立，商業機能非常發達，屬於南高市中心。（圖／記者張雅雲攝）

該大樓附近就是七賢國小，七賢路沿線商家林立，商業機能非常發達，據了解，屋齡40年，為地上12樓，共104戶，在地仲介透露，因大樓住商混雜，雖然地段精華，但近年成交量不高，最近的一筆交易為2022年，社區成交價落在17萬元，也是該社區歷史最高價。

而銷售中的物件，從套房到~5房都有，開價落在20~38萬元，總價介於318~850萬元。

台灣房屋站前特許加盟店陳揚智表示，該大樓有不少美容店，已有群聚效應，在當地相當知名。整棟大樓至少有10餘家美容、按摩店，因大樓出入複雜，自住客不多，多以商業用途為主，近年以租賃居多，套房月租金落在5000元，2~3房租金約7000~1萬元，空租率僅1成。

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