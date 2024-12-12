掃乾淨退租！「房東一看窗戶」惡扣3000元　她怒曝照片：WTF

▲原PO打掃超乾淨，房東卻說窗戶沒洗要扣3000元。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

「到底有誰退租會洗窗戶？」一名女網友抱怨，一轉眼住了15年要退租，她把屋內打掃超乾淨，殊不知房東一來檢查，說窗戶沒洗要扣3000元押金，讓原PO無言以對。文章曝光後，不少苦主也+1，「我以前的房東也要我洗窗戶，玻璃外面要亮晶晶，但最後洗完還是被扣一個月押金」。

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》氣憤表示，租了一間房子超過15年，日前決定退租，並將所有物品清空，也打掃得一塵不染，豈料房東來檢查時，竟以「窗戶沒洗」為由，扣下3000元押金，讓原PO忍不住大喊「WTF？」

原PO提到，壁癌是因為房子本身會漏水，尤其遇到大雨天，地磚還會淹水，但這些房東從沒管過。對此，她難以接受直呼，「到底有誰退租會洗窗戶...」因此想求問大家怎麼看？

▲原PO退租。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



該文轉發到《爆料公社》後，2千多名網友也直呼不合理，「好過分的房東」、「告了啊，國稅局應該會喜歡這房東」、「都租了15年了還要計較窗戶有沒有洗的問題，這房東很不行」、「就故意的啊，很明顯」、「已經超乾淨了好嗎？房東沒遇過退租像被轟炸過，玻璃沒有一片完整，滿地都是垃圾的那種房客吧」、「洗窗戶也不可能3000元，請人來打掃4個小時2000元左右，窗戶都夠把你刷成新的了」。

不少苦主也分享類似經歷，「我當初退租的時候也被刁難過窗戶太髒，房東要求玻璃要全部乾淨」、「之前租屋也是遇到要將窗戶紗窗洗乾淨的，牆都粉刷了還說顏色不均，扣了好幾千押金，後來幫她送了國稅局，讓她萬萬稅一下」、「我以前的房東也要我洗窗戶，玻璃外面要亮晶晶，但最後洗完還是被扣一個月押金」。