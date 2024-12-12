七期造鎮豪宅919後見賠售　房價2字頭成交

▲台中有名豪宅造鎮社區「鄉林皇居」出現賠售案例。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台灣大道與朝富路口的豪宅造鎮「鄉林皇居」雖不位於正七期重劃區，但憑藉著一馬路之隔，同享秋紅谷風景，大坪數規劃近年成交價皆逼近4字頭，不過就在9月19日金龍風暴來襲後，出現一筆帳面賠售158萬元物件，而成交單價比第一任屋主買的25萬元還便宜，僅24萬元。

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位於灣大道與朝富路口的豪宅造鎮「鄉林皇居」出現賠售案例，一名約9年前入手總坪數161.57坪低樓層物件，於10月月份以總價3788 萬元、拆算單坪價24.26萬元成交。

▲房仲計算該戶實際總賠售大約落在1成（約300萬元以上），屬於特殊案例。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，前一手屋主為第一手屋主，於2016年取得成本為3946萬元，當時拆算單價一坪25.38萬元，換句話說，前任屋主光是帳面就賠售158萬元，而該社區也以公設豐富、供餐等尊榮服務聞名，據了解，該社區若以管理費每坪百元計算，9年來的持有成本與管理費用，也突破150萬元大關，實際總賠售大約落在1成左右。

謙仁不動產簡剴延表示：「以該社區來比較七期差不多同等級物件，2024年也僅有『恆詠』在4月時，開發商出清出售中高樓層戶別，單價有27.4萬元的價格，其餘社區實際成交都已來到3字頭。」

▲該社區位於Ｔ字型路口，不少人有風水上考量。（圖／記者陳筱惠攝）

簡剴延說：「若跟同社區比較平均成交單價也已來到37萬元，推測此戶別應是維持毛胚交屋，但24萬元的單價確實也偏離實際行情，推測原屋主應是巧遇打房，出清資產認賠殺出。」

對此，七期資深仲介廖香婷表示：「以該戶別來說低樓層面台灣大道，地點雖然很方便，但可能有噪音問題，加上該社區位於Ｔ字型路口，不少人有風水上考量，不過實際上以買家角度來說地點不差，取得成本也相對低點，仍是相當划算。」

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