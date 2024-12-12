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網美泰餐撤後2個月　原店面拆分喜迎2大新租客

記者陳筱惠／台中報導

充滿熱帶雨林風情的泰式餐廳「Thai J」台中店舊址，坐落公益商圈的大墩食衣廣場，10月底店家撤出後，近期空店面貼上「已出租」，據了解分別為鍋物店與眼鏡行進駐，信義房屋專家認為，五期周邊大型店面一間難求，顯示公益商圈店面去化能力穩健。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

▲▼ 公益路,公益商圈,泰式料理,大墩食衣廣場,店面 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲充滿熱帶雨林風情的泰式餐廳「Thai J」台中店舊址貼上「已出租」字樣。（圖／記者陳筱惠攝）

自2016年開幕以來就是打卡熱點的泰式餐廳「Thai J」，因浮誇且繽紛的裝潢，吸引網美們朝聖打卡，但店家自述因受到大環境影響，而無法繼續經營，於10月底收攤。

▲▼ 公益商圈,大墩路,南屯區,店面,台南擔仔麵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲昔日網美打卡聖地「Thai J」10月撤出，將迎接 鍋物＋眼鏡行。（圖／記者陳筱惠攝）

「Thai J」店面過去是租大門的左右兩側，共計2間店面，左手邊坪數較大、右手邊則是相對精緻，房仲私下透露過去該店面每月租金落在約45萬元左右，對於餐飲集團來說，並不是一筆小的負擔。

據了解，新承租的企業大間的為餐飲鍋物業者、另一間則是由眼鏡行拿下，租金部分則分別落在25~28萬元、15~17萬元。走訪現場「Thai J」招牌都還沒卸下，店面卻貼上「已出租」字樣。

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱分析：「該地點位於五期、公益商圈內，現在要在周邊找到這類顯眼的店面比較少，而且該棟建物本身就有停車場，又有家樂福的加持，人潮車潮都有，也顯示公益商圈店面去化能力仍在。」

▲▼ 公益商圈,洗牌,店家,新店開幕 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲正公益路上的店面也已經進入新一輪洗牌，出現結構式的變更 。（圖／記者陳筱惠攝）

曾志凱補充：「其實不僅是大型店面，正公益路上的店面也已經進入新一輪洗牌，出現結構式的變更，過去幾間連鎖咖啡店撤場後，隨即出現燒肉、韓式料理、便利商店搶進，近期也有健身器材業開幕。」

五期重劃區開發早，不僅大型店面一店難求，也不少建商在五期整合精華區土地伺機推案，就位於該店面的對面，整排住家與便利商店於6月份時，被台中在地開發商德鑫拿下，目前已知土地最高單價高186.5萬元、有望繼續收購，目前揭露總價超過2.7億元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

房仲謝仁達認為：「五期重劃區的透天厝與大樓的屋齡普遍偏高，因為開發的比七期還早，被稱為『七期地主的故鄉』，也因此以目前新案來說大多為實力相對堅強的換屋族。」

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關鍵字：台中公益商圈餐飲業泰式餐廳眼鏡行

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