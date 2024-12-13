年輕人購屋壓力有3大　中市建商公會籲「新青安不能停」

記者陳筱惠／台中報導

年關將近，2024年在連續政策調控之下，臺中市不動產開發商業同業公會召開「房地產市場回顧與展望」記者會，並選出2025年房市預測字「定」，理事長林正雄同時也呼籲政府，年輕人買房有「壓力三大」盼新青安政策補貼不要貿然截止。

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▲臺中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄同時也呼籲政府，年輕人買房有「壓力三大」盼新青安政策補貼不要貿然截止。（圖／記者陳筱惠攝）

2024年台中市推案金額預估共推出2萬4440戶、推案總銷金額5,796.2億元，較2023年全年4825.3億元，增加近千億元，年增20％，總銷金額也來到歷史新高。

根據公會的最新統計，台中市推案總銷金額年增970.9億元，成長20%，推案總戶數從去年的2萬1995戶微幅增加至2萬4440戶，增幅約11%。每戶平均總價為2,371.6萬元，比去年平均總價2,193.8萬元，增加177.8萬元，年增幅約8%。

▲臺中市不動產開發商業同業公會選出2025年房市預測字「定」。（圖／記者陳筱惠攝）

基於目前市場面，林正雄也提出建言：「2025年房市格局築底，但房價上漲也是事實。」他認為年輕人買房有「壓力三大」，盼新青安政策補貼不要貿然截止。

林正雄表示，缺工與營建成本不降、土地成本日益高漲的影響下，房價漲是事實，另外年輕人實質收入並沒有成長，甚至倒退，難以負荷是第二大壓力來源。第三大壓力則是來自目前物價有感上漲。

▲業者提出不要貿然把新青安停止，也希望比照過去國宅、勞宅的補貼利率或是貸款年限的延長，別讓年輕人望屋興嘆。（圖／記者陳筱惠攝）



林正雄提出：「政府的社會住宅政策需擴大與延續，不要貿然把新青安停止，年輕人會有爆炸性的反彈，也希望比照過去國宅、勞宅的補貼利率或是貸款年限的延長，別讓年輕人望屋興嘆。」

至於全體理監事選出2025年房市預測字「定」，臺中市不動產開發公會市場資訊委員會主任委員溫宗良表示，基於房市將以三定齊發房市回歸正常機制，期盼政策要「穩定」、同業及房地產相關產業要「堅定」、更必須同時讓民眾「心定」，開創新局。

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