富豪的夢想屋開箱！　內藏防空洞、金庫密室

▲有「豪墅王」之稱的陳志聲擅長客製化，幫顧客圓夢，因此客戶多為上市櫃老闆。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

人稱「豪墅王」的陳志聲擅長打造客製化豪墅，儘管耗時又費心思，利潤還較低，但客人有哪些需求，想蓋防空洞或金庫密室，他都使命必達，客戶幾乎是上市櫃公司老闆或是隱形富豪。

精湛建設不僅是首入台中七期拓荒的建商，更將有監獄、墳墓的大肚山翻轉成住滿上市櫃公司老闆的富豪村，董事長陳志聲憑藉的，是使命必達的客製化能力。

富豪夢想住什麼樣的別墅，其實需求五花八門，頂級客已擁有事業、財富，他們和陳志聲聊的，是夢想。

▲陳志聲成功將過去沒人敢去的台中大肚山打造為富豪村，關鍵在於他使命必達的客製化能力。

他記得，曾有客人想在院子挖魚池，他心想簡單，沒想到卻是要深度一米四的50坪池子，比游泳池還大，「客人還要用德國的生態工法去做，設備都訂好了。」房子交屋那一天，魚比人早搬進新家，「由此可知客人多呵護錦鯉魚，80公分長的錦鯉總共有31條，我第一次看到這麼大隻的。」

也有客人過去住大樓，一直無法圓在庭院種樹葡萄的夢，特別交代陳志聲規劃，「他的樹葡萄樹冠8公尺，高度7公尺，他從以前就一直想要家裡有很漂亮的樹，他愛的樹，他搬進去之後，我經常每天下午都會看到他跟他太太在樹葡萄下摘果，客製化就是幫客人實現夢想。」

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