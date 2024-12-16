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金龍海嘯！　預售屋交易大減7成

央行總裁楊金龍9月份祭出第7波信用管制措施，全台預售屋成交量較高點大減7成。

▲央行總裁楊金龍9月份祭出第7波信用管制措施，全台預售屋成交量較高點大減7成。

圖文／鏡週刊

央行9月19日祭出第7波信用管制，3個月來房市明顯降溫，預售屋成交量大減7成，但仍有建案快速完銷。本刊調查，為吸引買家，部分建商開始以買房贈裝修、10萬元家電等促銷手法搶客。「當建商開始出奇招搶客，代表房市已吹起建案降價首部曲。」業內人士不諱言地說。

為抑制投機客炒房，央行總裁楊金龍在今年9月19日，祭出第7波信用管制掀起「金龍海嘯」，3個月來，國內房市買氣全面受挫，從中古屋到新成屋無一倖免。據內政部最新實價預售資料顯示，10月份全台預售揭露量約4千6百件，不只創下近20個月新低，更較今年最熱的6月1.66萬件大減7成，交易量比腰斬還悽慘。

本刊調查，為衝買氣，建商促銷方式花招百出，除了送電視、冰箱、洗衣機三大家電，到進一步裝潢包到好的精裝修包套之外，日前高雄岡山更有建案祭出買房就送價值5萬元的10克金條成交禮方案，噱頭十足。

觀察全台房屋交易與促銷變化，台北市因房價基期高，「會買的就是會買，不會的就是不會。」591房屋交易網林哲緯說，北市僅部分小宅祭出了低自備、首付方案；新北市則有大量首購買盤支撐，新案銷況中規中矩，尚未出現大規模促銷，整體數量變化不大。

走出雙北市，金龍海嘯破壞力明顯增強，包含桃園、台中在內都有逾60件新案祭出優惠方案。如桃園觀音、新屋就有個案祭出成交前兩年免管理費、甚至簽約送家電等措施，台中沙鹿也有業者端出全室輕裝潢等方案吸引買家。

至於這幾年靠台積電進駐火紅的高雄、台南二都，在科技議題鋪天蓋地支撐下，建商的態度仍是老神在在，業者行銷上多以贈送禮券、抽機票等小方案為主。


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關鍵字：鏡週刊房產雲預售屋金龍海嘯

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