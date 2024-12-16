房市促銷抗寒冬　建商3奇招搶客

▲買氣緊縮，建案開始出招祭優惠搶客戶。



圖文／鏡週刊

金龍海嘯3個月以來，國內房市買氣全面受挫，就連被稱為房市領頭羊的新建案也無法倖免。本刊調查，為衝買氣，建商促銷方式花招百出，除了送電視、冰箱、洗衣機三大家電，到進一步裝潢包到好的精裝修包套之外，日前高雄岡山更有建案祭出買房就送價值五5萬元的10克金條成交禮方案，噱頭十足。

不僅如此，今年上半年因為房子太好賣，建商大幅減少的低首付優惠付款手法，最近也紛紛出籠。「現在不只是優惠付款案子變多，差別在於以前低首付案通常單價相對高，現在則不盡然，就連台北市南港都出現訂簽只要7％的預售案。」薪傳不動產智庫執行長何世昌對本刊說。

另外，過往介紹親友購買預售屋，介紹人通常可依房屋總價高低拿到8萬至30萬元不等的介紹費，先前房市火熱、供不應求，很多建商乾脆將介紹費直接砍半，甚至取消，「但919後，建商給預售屋的介紹費又大方起來。」市場人士透露。

此外，也有大型房屋代銷公司，積極與企業福委會合作，針對企業員工提供購屋特殊折扣，一些大建商也開始砸錢大打電視廣告，明顯看出目前預售屋不好賣的現實。

「市場客戶所剩無幾，個案當然先搶先贏！」全國代銷公會理事長暨龍登建築董座戴嘉聖，一語就點破預售市場真實現況，他觀察，若以919央行打炒房為分水嶺，祭出促銷方案的個案數量至少增加1成以上。「為了吸引自住客目光，代銷公司無不絞盡腦汁，出奇招搶客拚成交，以求順利度過這一波的房市寒冬。」



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