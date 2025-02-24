友賣基隆51年公寓「免頭期款、可分期」他心動　一票勸：你好好想

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



社群中心／綜合報導

「要買老公寓嗎？」一名男網友表示，最近有朋友想賣基隆51年的老公寓，不僅不用繳頭期款，還可以分期慢慢還款，種種條件都讓他有點心動。但貼文發出後，不少人都紛紛勸他，「還是先觀望比較好。」

原PO在Dcard發文表示，有個朋友想賣基隆七堵的51年老宅公寓4樓，價格是500萬，不用繳頭期款，還可以分期慢慢還，一個月約1萬4左右，而他本身就是基隆人，每月薪水和股息大約有5萬，即使扣掉分期的錢，還是能過得不錯，因此讓他有些心動。

他接著指出，雖然想搬離基隆，但老公寓的條件誘人，再加上如果買其他地區的房子，付完頭期款和裝潢費用，手頭可能就會很吃緊，「如果買了老公寓，想說反正有房就放著，或租出去好像都挺划算，不知道要如何抉擇。」

貼文曝光後，一票人都勸他再多考慮，「51年，4樓公寓，你好好想想吧」、「老屋狀況多，又不打算常住，資源有限，是我不會買」、「基隆拜託不要買老公寓，沒辦法都更就算了狀況還一堆，老公寓只會愈來愈沒人買，完全沒價值」、「不用付頭期真的香，但50年老屋+4樓，我覺得還是先觀望比較好」。

也有人表示，屋齡51年的公寓要住人就得整理或整修，否則會有安全上的疑慮，「屋齡51年不會買，買下去整理房屋的錢花不完」、「51年很多要修了，不只室內、室外，還有共同管線、外牆等等，建議不要」、「50年公寓要住一定要做翻新水電等基礎工程，至少一百萬起跳，否則有安全性問題」。