海霸王靠收購不良資產致富　85大樓新飯店2026年Q2開幕

▲高雄85大樓1997年完工後不少飯店都進駐經營失敗，海霸王創辦人莊榮德(左)和二代莊自立(右) 不畏倒閉魔咒，2019年以54.4億元標下51個樓層欲再造五星飯店。（圖／CTWANT提供，下同）

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CTWANT記者關心「北市第一凶宅」錦新大樓都更狀況，意外發現海霸王集團惦惦吃三碗公，30多年前就已經成為地主。海霸王以購入不良資產聞名，房地產投資甚至比海鮮餐廳賺得還多，曾有商仲業者估算過海霸王資產價值超過1000億元，而不少資產都是早期購入、位於精華地段，「市價已翻倍，若算重建價值更是驚人。」

海霸王集團創辦人莊榮德，台南出生、高雄長大，是菜市場雞販的小孩，從小培養生意腦，長大後便把家裡的菜市場生意從零售拓展為批發，甚至跳過盤商，直接跑到上游養雞場採購，因此開啟了他的餐飲之路。1975年，莊榮德在高雄成立「海霸王餐廳」，至今已發展成事業橫掃冷凍物流、不動產、旅館、餐飲的企業王國，甚至站穩中國冷凍物流第一把交椅。

商仲世邦魏理仕盤點海霸王集團在北市商業區插旗的不動產，就包括城市商旅台北南西店、南東店，以及海霸王集團總部等皆屬擁有完整產權；另外像是海霸王台北長安店、台北PAPA WHALE HOTEL、德立莊西門館、城市商旅台北站前店、北門店等則是持有部分產權，但建物所有權人繁多，甚至有的超過300人。另外像是錢櫃松江店、麥當勞林森三餐廳的房東也是海霸王。

▲海霸王集團下有多個餐飲品牌，包括旅館德立莊、PAPA WHALE HOTEL、城市商旅，餐飲海霸王、前鎮水產、甲天下，冰店ICE PAPA。圖為新生報業大樓，原為力霸百貨。

對於曾經有業者估算海霸王資產價值超過1000億元，世邦魏理仕研究部主管李嘉玶認為，由於海霸王多個據點除了其本身經營的餐廳或旅館外，於同棟建物內亦包含多戶住宅、產權狀況較複雜，其中亦可能包含海霸王家族成員以個人名義購買的資產，因此實際資產價值難以估算。不過能確定的是，海霸王的資產多位於成熟市區，具有都更潛力，相信未來增值空間可期。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，取得完整產權的建物，未來無論重建、整修、自營、出租都是自己說了算，最具資產優勢。海霸王在選擇標的有3個思考層面，首先是整棟有重建價值；其次區位條件都無可挑剔，沒有替代性；最後是他從相對低價的時機或途徑取得。由於海霸王的資產取得時間都很早，而且都是精華區物件，以目前市價來看已翻好幾倍，再從重建價值看，就更驚人了。

而近年海霸王重金押注的，便是海霸王創辦人莊榮德的家鄉第一高樓「高雄85大樓」。2019年，海霸王以高於底標僅1萬元，共54.4億元，順利拿下高雄85大樓原屬君鴻國際酒店的34及35樓、37至85樓。

過去，85大樓被為人詬病的就是「樓鳳樓」「非法日租」，不是養蚊子，就是賣毒、賣淫，也被高雄人稱為鬼屋，不過這類沒人敢碰的不良資產，最對莊榮德的味，或許也因為感念發跡地，他發下豪語預計斥資6億元打造五星級地標飯店，希望重擦85大樓金字招牌。

▲海霸王創辦人莊榮德早期在高雄賣海鮮起家，從餐飲跨界房地產、飯店經營，集團財力仍不容小覷。

不過，入手至今已有5年仍無消息。去年10月，高雄市長陳其邁還在85大樓新創基地「大港創艦」開幕典禮上預告飯店將於今年啟用，但不僅沒有開幕，連跟哪個飯店品牌合作都沒消息。一位高雄飯店業者就說，「大家都在各種猜，眾說紛紜！」對此，高雄市經發局回應，經洽海霸王表示，目前已接洽國外星級酒店團隊著手設計及規劃，內部正持續進行拆除舊裝作業，預計2026年第二季開幕營運。

至於北台灣投資布局，莫過於持續買進西門商圈、曾為力霸百貨的「新生報業大樓」。海霸王2010年就以17億元取得新生報業大樓大部分的產權，並斥資逾7億元為大樓翻新，將5至15樓改裝成535間客房的「德立莊西門館」。而地下樓層及1~4樓商場零碎產權的小坪數攤位，經調查所有權人高達300逾人。

海霸王用時間換空間，持續買進整合新生報業大樓，2022年1月更是一口氣無貸款買下53筆產權，面積共約651.39坪，總金額高達3.5億元。大家房屋公關主任賴志昶表示，新生報業大樓原為力霸百貨衡陽店，因大樓內租戶混亂、租約關係複雜，加上經營成效愈來愈差，於2000年結束營業。該大樓基地面積約1000坪，緊鄰捷運西門站和錢櫃，擁有人潮商機，再加上屋齡已43年，達危老標準，海霸王持續收購取得完整產權，未來改建不論規劃飯店、商辦或百貨商場，都具有不錯經濟效益。

▲經CTWANT記者調查，北市第一凶宅錦新大樓2樓為海霸王集團持有，目前由個人倉儲「迷你倉」進駐營業中，也是海霸王旗下企業。

莊榮德很早就知道，做餐飲賺不了大錢，要賺大錢一定是靠不動產，因此海霸王旗下關係企業所使用的不動產，9成多為自有，也因為精準買地眼光，靠不動產致富，讓他事業下半場能有雄厚底氣低價買進別人不敢入手的物件，再慢慢磨、慢慢整合，逆勢創造更大獲利空間。

至於錦新大樓，海霸王除30年前在時代大飯店失火後透過法拍低價買進2樓163坪後，至今未見這位橫跨餐旅地產大亨再出手收購，恐怕不是說明著抄底時機未到，就是都更重建之路窒礙難行。

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