住一晚7千還不夠！女友想住「破萬飯店」曝原因　網搖頭：你真大方

▲女友想住破萬元的飯店。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

出去過夜，飯店會挑好一點的嗎？一名網友發文表示，他覺得飯店住一晚的費用落在5000元至7000元就已經很好了，然而女友卻想選更高級的飯店，難道是他太小氣了嗎？貼文曝光後，網友紛紛直呼，「老婆百百種，看你願意牽手哪一種」、「跟她說多的她出，不然就不要吵」。

男網友在Dcard上，以「當女友想要住很好的飯店」為標題發文，提到如果出去玩要過夜，他覺得飯店選擇5000元至7000元就已經很不錯了，然而，女友看法則不同。女友主張，原PO年薪雖達百萬，但平時很忙，所以好不容易出去玩，當然要住好一點的飯店。

原PO透露，女友想住的飯店等級，一晚要破萬元，而平時出去玩，不論是吃還是玩，都是由他負擔。因此他就想知道，是他太小氣了嗎？這樣的女生能夠結婚、當老婆嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「說你平常很忙要住好一點，但是要你自己花錢？公主養不夠還要娶」、「5000到7000已經很好了耶！基本上不是過特別的節日，花到5000都覺得太多。如果她自己出就算了，叫你出…你真大方」、「錢都你在出的，她到底是在X北X小啦」。

也有其他網友表示，「出去玩就要住頂級的呀，不過我的飯店我自己付錢，不需要看人臉色」、「金錢觀不同吧，我跟男友基本上就是乾淨、有熱水、能睡覺就好」。